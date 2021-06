Edouard Mendy et Koulibaly dans le onze type

Le grand magazine français, France Football, a dévoilé ce jeudi 03 mai, son onze-type des meilleurs joueurs africains de la saison. Le Sénégal est bien représenté par Edouard Mendy et Koulibaly.

Les meilleurs joueurs africains de cette saison 2020/2021 ont été dévoilés ce jeudi par France Football. Parmi ces brillants footballeurs, se trouvent deux Sénégalais. L’un d’entre eux a eu l’opportunité de montrer au monde entier son brillantissime talent notamment en Ligue des Champions, pour l’autre ce n’est qu’une habitude.

En effet, Edouard Mendy s’était illustré tout au long de la saison avec Chelsea. Le portier international sénégalais de 29 ans a fait des étoiles dans son Club depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais. Durant cette saison, il a disputé 44 matches (toutes compétitions confondues) sous le maillot de Chelsea, signé 25 clean-sheets et remporté par la grande occasion la Ligue des Champions.

Titulaire inamovible puisqu’il s’est imposé devant Kepa sans bruit, il a multiplié les clean sheets en Premier League. Il a aussi conduit le club à la victoire en FA Cup puis tout récemment en finale de la Ligue des champions, à chaque fois contre Manchester City, devenant le deuxième gardien africain sacré après le Zimbabwéen Bruce Grobelaar en 1984. Il est le favori logique au titre de joueur africain de l’année.

La deuxième présence sénégalaise dans ce onze n’est autre que celle de Kalidou Koulibaly. Même s’il a connu une saison assez mitigé sur le plan collectif avec notamment une élimination en 16e de finale d’Europa League, le défenseur central de 29 ans, pisté par plusieurs écuries, fait généralement le bonheur du Napoli et se montre en leader d’effectif. Au cours de l’exercice 2020-2021, Koulibaly a disputé 37 matches (toutes compétitions confondues) et inscrit un but.

Même s’il n’a pas remporté de titre avec le Napoli, le défenseur central sénégalais continue d’être l’une des valeurs sûres de la Serie A à son poste, à bientôt trente ans. Le moment est peut-être venu pour lui d’aller voir ailleurs, après sept saisons à Naples

Assez logiquement, Sadio Mané ne figure pas dans le onze-type des Africains de la saison de France Football pour la première fois depuis quatre ans. L’attaquant sénégalais de 29 ans a connu une saison assez compliquée avec Liverpool avec des statistiques pas semblables à celles que le grand public a l’habitude de voir. En 48 matches disputés (toutes compétitions confondues), Mané n’a réussi à scorer qu’à 16 reprises et délivrer 9 passes décisives. Pratiquement son plus faible registre depuis son arrivé en Angleterre.

Le onze-type France Football

Gardien : Edouard Mendy (SNG, Chelsea)

Défenseurs : Reinildo (MOZ, Lille) , Tapsoba (BFA, Leverkusen) , Koulibaly (SNG, Naples) , Hakimi (MAR, Inter Milan)

Milieux : Amadou Haidara (MAL, Leipzig) , Kessié (CIV, AC Milan), Bebou (TOG, Hoffenheim)

Attaquants : Salah (EGY, Liverpool) , En-Nesyri (MAR, Sevilla FC), Mahrez (ALG, Manchester City).