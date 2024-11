ÉDUCATION CORANIQUE: Le Chef de l’État annonce une refonte en profondeur du système des « Daara » 

Partager Facebook

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce jeudi, la Journée nationale des « Daara ». Lors de cet événement, le chef de l’Etat a annoncé la tenue prochaine des assises nationales des Daaras, visant notamment à apporter des réformes profondes allant dans le sens d’une modernisation de ces institutions d’enseignement arabo-islamique traditionnel, tout en préservant leur vocation spirituelle. L’objectif affiché est une refonte profonde du système des daaras, visant à renforcer leur rôle dans le système éducatif national.

La Journée nationale des daaras (3ième édition) qui a pour thème général ‘’L’enseignement coranique au Sénégal : entre réalités, défis et perspectives’’, vise à promouvoir le rôle des daaras dans l’éducation et la transmission des valeurs culturelles et religieuses, tout en renforçant leur intégration dans les dynamiques de développement national. L’événement à été présidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Lors de son allocution, le chef de l’Etat a mis en avant trois axes majeurs pour ces Assises : Repenser la place des daaras dans l’éducation nationale, la diversification des contenus pédagogiques et la mise en place d’un cadre institutionnel et financier stable.

Un événement réunira les principaux acteurs impliqués dans la gestion et l’évolution de ces écoles traditionnelles : éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses, partenaires techniques et financiers. L’objectif affiché est une refonte profonde du système des daaras, visant à renforcer leur rôle dans le système éducatif national. Ainsi le président de la République a souligné la nécessité de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, indépendamment de leur parcours éducatif. ‘’Il s’agit de repenser leur place dans le système éducatif national afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative’’, a-t-il déclaré.

Et de proposer l’introduction de disciplines modernes telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques dans les programmes des daaras. Cette initiative vise à mieux préparer les jeunes à un monde en perpétuelle évolution tout en conservant la vocation première de ces écoles. Cependant, le chef de l’État s’est félicité des exemples de réussites des écoles coraniques au Sénégal, qui s’illustrent à travers des performances remarquables lors des compétitions internationales de mémorisation du Coran. ‘’Ces exemples prouvent le potentiel immense de ces institutions, a-t-il relevé en faisant également allusion aux « parcours brillants » d’anciens élèves des « Daara » avant de poursuivre des études dans le système éducatif classique.

Pour le chef de l’Etat, le fait de préserver et de valoriser les « Daara » relève d’un ‘’devoir moral et un investissement pour l’avenir du Sénégal’’. ‘’Ensemble, nous bâtirons un pays où chaque enfant pourra s’instruire et s’élever dans la dignité, quelle que soit sa voie éducative’’, a fait valoir le président de la République. Il a toutefois déploré certaines dérives associées à l’enseignement coranique traditionnel comme la mendicité, lequel phénomène est, selon lui, ‘’contraire à l’esprit originel des Daaras’’.

MADA NDIAYE