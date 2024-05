Éducation : Le calendrier des compositions du 2nd semestre de l’année scolaire 2023-2024 devoilé

Partager Facebook

Le ministre de l’Éducation nationale du Sénégal, Moustapha Mamba Guirassy, a publié une note ce mardi 30 avril 2024 pour annoncer les dates des compositions du second semestre de l’année scolaire 2023-2024.

Selon cette note, les compositions auront lieu du 10 au 15 juin 2024 pour les classes de terminale et de troisième, tandis que les autres classes (6ème, 5ème, 4ème, 2nde et 1ère) composeront du 19 au 26 juin 2024.

Les résultats seront remis au plus tard le 24 juin 2024 pour les classes de terminales et de troisième, et au plus tard le 6 juillet 2024 pour les autres classes.

Les bulletins de composition seront distribués au plus tard le mercredi 31 juillet 2024, selon les informations fournies par les services de Moustapha Mamba Guirassy.