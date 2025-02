Education: Les écoles africaines se préparent à la révolution de l’IA

Partager Facebook

La disponibilité croissante d’outils à faible coût fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle suscite un intérêt croissant des gouvernements et des entrepreneurs africains désireux de développer des solutions numériques locales pour améliorer l’éducation. L’émergence d’outils d’IA bon marché ou gratuits est accueillie avec enthousiasme par ceux qui possèdent des smartphones et la possibilité de se connecter à l’Internet.

Alors que les gouvernements et les législateurs s’efforcent de comprendre les implications de cette puissante technologie et de déterminer comment mettre en place des réglementations pour son utilisation en toute sécurité, des millions de personnes profitent de sa capacité à gagner du temps, en les aidant à transformer des données brutes en dissertations, en réponses d’examens ou, avec un peu plus de travail, même en vidéos et en podcasts. Même dans les pays en développement où l’accès à l’électricité et à l’Internet est limité (on estime que plus de 570 millions de personnes en Afrique n’ont pas d’électricité), le potentiel de l’IA suscite l’enthousiasme.

En République démocratique du Congo (RDC), par exemple, un pays déchiré par un conflit dans sa partie orientale, la pauvreté et de vastes inégalités, les enseignants constatent l’impact de l’IA. « Il est évident que notre pays est en retard sur le plan des nouvelles technologies pour une raison ou une autre », déclare Benjamin Sivanzire, enseignant dans le secondaire à Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans un entretien accordé à George Musubao, correspondant d’ONU Info dans l’est de la RDC. « De nombreuses régions de la RDC ne disposent même pas de moyens de communication traditionnels, ni même de radio ou de télévision ».

Le paradoxe est que la République démocratique du Congo est riche en minerais utilisés dans de nombreuses nouvelles technologies.

L’éclatement de la bulle de la Silicon Valley

L’une des préoccupations fréquemment soulevées est la concentration du développement des outils d’IA entre les mains d’un groupe relativement restreint de personnes.

Farida Shahid, la Rapporteure spéciale indépendante sur le droit à l’éducation, partage ces inquiétudes. « Les algorithmes d’IA sont créés par des individus qui se trouvent souvent dans un lieu particulier, comme la Silicon Valley, où les personnes qui les créent et les testent ont leurs propres préjugés », explique-t-elle. « Souvent, les algorithmes ne parviennent pas à reconnaître les personnes à la peau foncée. Ils ont également de gros problèmes avec les personnes autistes qui n’aiment pas regarder les caméras ».

« Un autre exemple est celui du Royaume-Uni, où, récemment, un programme d’IA a été utilisé pour noter des copies d’examen. Cela a conduit à des décisions biaisées à l’encontre des personnes de certaines origines ethniques. Nous devons vraiment examiner cette question de plus près, en commençant par la perspective des droits de l’homme, et je pense que c’est là qu’intervient le rôle de l’ONU : si vous vous appuyez de plus en plus sur l’IA comme source de vérification, vous allez avoir des problèmes parce que vous utilisez un cadre qui privilégie les hommes blancs et ne reflète pas toute la gamme des vies et des expériences des gens », a-t-elle ajouté.

Le besoin urgent d’élargir la base de talents des développeurs a été identifié par l’ONU comme étant essentiel pour garantir qu’une grande variété de voix soient entendues dans l’espace « EdTech » (technologie éducative).

Shafika Isaacs, responsable de la technologie et de l’IA à l’agence des Nations Unies pour la science, la technologie et l’éducation (UNESCO), affirme que le nombre de startups africaines EdTech a explosé ces dernières années, les entrepreneurs expérimentant des outils numériques basés sur l’IA qui pourraient soutenir l’apprentissage et l’enseignement dans de nombreux contextes différents, y compris dans les langues africaines et les dialectes locaux.