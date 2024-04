Education nationale : Un recensement des enseignants recommandé par le ministre 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Arès une forte demande, le personnel des enseignants du Sénégal sera finalement recensé et s’agira des enseignants en service dans les écoles mais aussi au niveau du ministère. Un moyen de reconfigurer la cartographie éducative du Sénégal.

Le personnel des enseignants sera recensé selon le ministère de l’éducation nationale. Il s’agira dudit « personnel enseignant en service dans les écoles, établissements et structures relevant du ministère », a annoncé le département dirigé par le ministre Moustapha Mamba Guirassy.

Publicités

« L’objectif de cette initiative est de dresser une photographie exhaustive et précise de la répartition de nos ressources humaines » a-t-on justifié sur le communiqué dudit ministère.

Rappelant aux directeurs et services leurs responsabilités et au soutien et au respect des délais, le ministre Guirassy a demandé une « vérification et la validation des listes de chaque entité (écoles, structures, administrations) transmises à la direction des Ressources humaines à travers une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude des informations fournies dans la période du 22 au 24 avril 2024 ».