éducation sexuelle à l’école: Les précisions de Talla

En visite à l’Institut national de formation des jeunes aveugles de Thiès, Mamadou Talla s’est prononcé sur la proposition de l’Unesco visant à enseigner l’éducation sexuelle dans les écoles. “Nous avons nos réalités religieuses et culturelles. On s’en tient à ce qui existe. On ne réforme pas comme ça un curricula. On n’a pas envisagé de changer notre programme. Il n’y a rien de nouveau : pas de changement, pas de nouveau module, pas de révision de programme”, a affirmé Mamadou Talla qui martèle encore : “Au niveau du ministère de l’Education nationale, il n’y a pas de changement de curricula, pas de module et pas de réforme envisagée. Ni aujourd’hui ni demain, que ça soit clair!”.