Effets supposée de la supposée falsification des chiffres: Standard & Poor’s place la dette souveraine du Sénégal sous perspective « négative » 

L’agence de notation S&P Global ratings (Standard & Poor’s) a placé la dette souveraine du Sénégal sous perspective « négative » suite aux récentes révélations des nouvelles autorités qui accusent le régime sortant d’avoir « falsifié » les chiffres concernant la dette et le déficit. L’agence indique, en outre, que le déficit budgétaire atteindra 7,5% du PIB cette année et conserve, par ailleurs, sa note sur les emprunts à long et court terme.

Après Moody’s qui a totalement dégradé la note du Sénégal en la faisant passer de Ba3 à B1, c’est autour de l’agence de notation Standard & Poor’s de prendre le relais pour donner son avis sur la situation financière du Sénégal. Elle a révisé ses perspectives sur la dette souveraine du Sénégal en les faisant passer de « stables » à « négatives ». « Les perspectives négatives reflètent notre point de vue selon lequel le dérapage budgétaire du Sénégal attendu cette année et les révisions importantes potentielles des indicateurs de déficit et de dette pour 2019-2023 mettent la crédibilité institutionnelle du Sénégal », lit-on dans la note.

Standard & Poor’s souligne, en effet, que la situation budgétaire du Sénégal s’était considérablement détériorée bien avant les révélations des nouvelles autorités. C’est ainsi qu’elle prévoit une hausse du déficit budgétaire qui atteindra, selon elle, 7,5% du PIB avant la fin de l’année, soit 2,7% de plus que ses précédentes projections. L’agence de notation justifie ses prévisions par le fait que, d’après elle, le Sénégal est menacé de solvabilité à cause d’une « incertitude importante sur les données budgétaires réelles ainsi que le manque de clarté sur le profil d’endettement, d’amortissement et les besoins de financement ».



Toutefois, Standard & Poor’s maintient sa note sur les emprunts à long et court terme du Sénégal qui reste toujours à B+/B et prévoit une amélioration de l’économie du pays en 2025 avec une croissance à deux chiffres. Enfin, l’agence de notation Standard & Poor’s mentionne qu’elle pourrait relever la note du Sénégal ou ramener les perspectives à « stables » si les indicateurs budgétaires s’améliorent plus rapidement que prévu, grâce à la mise en œuvre de mesures correctives énergiques.

Pour rappel, la dégradation de la notation du Sénégal intervient dans un contexte où le pouvoir en place a récemment accusé le régime sortant d’avoir « falsifié » les chiffres sur la dette et le déficit. Selon les nouvelles autorités, le déficit budgétaire a atteint en moyenne 10,4% et non 5,5% comme l’ont dit Macky Sall et compagnie. De la manière, le gouvernement d’Ousmane Sonko a révélé que la dette a atteint plus de 83% du PIB en 2023 et non 73%.

El HADJI MODY DIOP