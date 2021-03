Égypte : de nouveaux vestiges d’édifices chrétiens découverts

Une mission archéologique franco-norvégienne a découvert de nouveaux vestiges d’édifices chrétiens de l’Antiquité tardive dans le désert occidental égyptien.

Une découverte qui indique une vie monacale dans la région au Ve siècle, selon le ministère égyptien des Antiquités. C’est sur le site de Tell Ganoub Kasr al-Agouz, dans l’oasis d’al-Bahariya que plusieurs bâtiments construits en basalte, sculptés dans la pierre et en brique, ont été découverts par cette équipe d’archéologues.

Ces vestiges abritaient trois églises et des cellules de moines dont les murs portent des graffitis et des symboles à connotation copte, a précisé le responsable des antiquités islamiques, coptes et juives, Oussama Talaat. Le chef de la mission, Victor Ghica, estime que cette découverte permet de comprendre l’aménagement des bâtiments et la formation des premières communautés monacales dans cette région égyptienne.

Le Caire a annoncé plusieurs nouvelles découvertes archéologiques majeures ces derniers mois dans l’espoir de stimuler le tourisme, un secteur qui a subi de multiples coups en raison de la pandémie de coronavirus.

En février, le gouvernement a annoncé qu’une brasserie à forte production, qui daterait de plus de 5 000 ans, avait été découverte sur un site funéraire dans le sud du pays. Le mois dernier également, une mission archéologique Égypte-dominicaine travaillant près d’Alexandrie a déclaré avoir découvert des momies datant d’environ 2 000 ans portant des amulettes à la langue d’or.

En janvier, l’Égypte a dévoilé des trésors anciens découverts sur le site archéologique de Saqqara, au sud du Caire, notamment des sarcophages vieux de plus de 3 000 ans, une découverte qui a réécrit l’histoire, selon le célèbre égyptologue Zahi Hawass.