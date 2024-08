Egypte: Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a affirmé le soutien de son pays aux efforts de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest.

Partager Facebook

Le ministre Badr Abdelatty a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération existante et l’exploration de nouvelles opportunités alignées sur les priorités actuelles des deux pays, a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il a réitéré le soutien de son pays aux efforts du Burkina Faso contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et a souligné le rôle de la mission Al-Azhar au Burkina Faso dans la lutte contre les idéologies extrémistes et la promotion de représentations modérées et précises de l’Islam.

En outre, lors d’un appel avec son homologue nigérien, Bakari Yao Sangaré, Abdelatty a souligné le rôle de l’Égypte dans l’aide au Niger pour lutter contre le terrorisme et développer les capacités nationales.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères s’est entretenu avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, étant donné la « grande importance du Mali dans la région africaine du Sahel », comme décrit dans le communiqué du ministère.