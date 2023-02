El Hadji Malick Guèye alerte les religieux sur la doctrine satanique de Sonko

Me Demba, membre de Pastef, vient de vendre la mèche. Ousmane Sonko s’abrite derrière des Salafistes pour détruire nos croyances religieuses (confréries, notamment). De quoi fait donc sortir de ses gonds El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué. Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall invite les Khalifes Généraux à être beaucoup plus regardants à l’égard du leader de Pastef: « La doctrine destructrice d’Ousmane Sonko vient d’être mise à nu. Cet homme est alors animé par des desseins inanimés : éliminer les confréries. Il est un suppôt des ennemis tenaces de nos grands maîtres soufis », déclare l’ancien député libéral.

Le Coordonnateur du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de lancer: « Ce qui se passe ,récemment, à Mbacké et Touba en dit long sur la philosophie d’Ousmane Sonko. Dans la capitale du Mouridisme, il voulait provoquer les forces de défense et de sécurité pour la profanation des lieux. Ce que de braves défenseurs de l’Islam comme El Hadji Malick Sy, Mame Limamoulaye Al Mahdi, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Mame Abdoulaye Niass, Mame Amary Ndack Seck, El Hadji Omar Al Foutyou Tall, Thierno Sileymane Baal, Mame Bou Kounta, Cheikh Ahmadou Ndiéguène, Imam Abdoul Khadre Kane ont bâti au prix de mille sacrifices ne sera mis à néant par un jeune assoiffé de pouvoir personnel, violent, hautain. Nous allons lui faire face », détonne El Hadji Malick Guèye.