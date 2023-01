El Hadji Malick Gueye (Lat Mingué): » Bougane Gueye doit revenir sur terre car il ignore tout du TER…)

Après sa sortie sévère sur le Train Express Régional (TER), Bougane Gueye Dany essuie de vives critiques des partisans du régime en place. Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué, rappelle à l’ordre le patron de D-Médias: » Bougane Gueye Dany cherche le buzz. Il utilise ses médias pour exister politiquement. Sa sortie sur le TER prouve qu’il fait du cinéma et non de la politique . Il doit revenir sur terre car il ne sait rien du TER », tacle l’ancien député libéral. Il poursuit: » Bougane Gueye doit cesser de faite dans l’intoxication et la victimisation. Ce qui paie en politique, c’est un bon programme qui peut convaincre le peuple et non les simples théories. Même cet homme est incapable même de passer l’étape du parrainage. On peut s’opposer mais, raisonnablement. Ses propos ne valent pas tripette. »

El Hadji Malick Gueye, de finir: » Aujourd’hui, l’urgence, c’est de travailler pour accompagner la vision du Président de la République. Il dispose d’un bilan élogieux qui mérite tous les suffrages. Il est alors notre seul et unique candidat pour la Présidentielle de 2024 et nous allons le réélire au premier tour, inch’Allah ».