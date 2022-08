El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »Ce débat sur le 3ème mandat est creux et oiseux… »

Le débat sur le 3ème mandat remis au goût du jour, récemment, par Me Doudou Ndoye, suscite mille commentaires. Au niveau du camp présidentiel, les nerfs semblent être en surchauffe. El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral de Lat Mingué, vient d’en rajouter, lui aussi, une couche: »Ce débat sur le 3ème mandat est vraiment creux et oiseux. Cela n’est évoqué que pour divertir le peuple alors que l’essentiel est ailleurs. Aujourd’hui, nous sortons de deux élections majeures en l’espace de 6 mois. Les nouveaux députés ne sont même installés et des gens veulent encore nous saturer avec de la politique. Ça suffit », a réagi l’ancien député libéral qui n’a pas aussi manqué de rappeler à l’ordre Me Ndoye: »Me Doudou Ndoye ne doit pas se prêter à ce jeu de politicien de mauvaise foi. Son expérience professionnelle et politique doit l’interdire certaines choses. Ce n’est pas par le chantage et saupoudrage des esprits qu’on peut se refaire une santé politique. Le Président de la République Macky Sall va parler le moment venu comme il l’a fait savoir. Travaillons et faisons preuve de dépassement », assène le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ».

