El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »En voulant contrôler l’Assemblée nationale, l’opposition cherche à déstabiliser le pays… »

A quelques jours de l’installation de la 14ème Législature, les tendances se dessinent en vue de la présidence de l’Assemblée Nationale. Et le pouvoir ( BBY) et L’opposition ( YAW, Wallu), chacune de ces Coalitions cherchent à chiper le fromage. El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué, leader de « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », avertit: » L’opposition doit revenir à la raison et mettre fin à leur soif de pouvoir. En voulant s’adjuger de la présidence de l’Assemblée Nationale, elle ne veut que déstabiliser le Sénégal et fragiliser nos institutions. Il faut que Sonko et sa bande arrête.

J’appelle tous les députés de Benno Bokk Yaakaar et des autres épris de démocratie, de justice et de paix sociale à ne pas se prêter au jeu malsain de ces ennemis de l’Etat de droit « , a dit l’ancien député libéral et, non moins, ex-Conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient. El Hadji Malick Guèye de se féliciter des avancées significatives du régime du Président Macky : »Le Président de la République Macky Sall est plus qu’une chance pour le Sénégal et pour l’Afrique. Sa voix est écoute partout. Il a beaucoup fait pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Que personne ne prête une oreille attentive à des gens comme Bougane Guèye Dany qui dénigre à longueur de journée nos institutions. Il utilise ses organes de presse pour faire de la propagande . Il est impopulaire et pour preuve, il n’a jamais franchir les mailles du parrainage ».