El Hadji Malick Guèye sur la situation à la Mairie de Kaolack : »L’APR n’est ni de près ni de loin mêlée à ces histoires…

El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué donne sa position suite aux troubles constatés à la Mairie de la Ville de Kaolack. A en croire le Conseiller spécial du Président Macky, le Maire Serigne Mboup a du mal à faire le distingo entre ses affaires personnelles et la gestion municipale: »Je regrette les événements malheureux survenus à la Mairie de la Ville de Kaolack. Cela ne doit pas se passer comme ça par ce que nous avons tous en partage cette même localité. Mais je dois signaler que Serigne Mboup a foncièrement tort d’accuser l’Alliance Pour la République (APR) et alliés. Il n’est pas mêlé ni de près ni de loin à ces incidents. Qu’il cesse de nous accuser à tort », regrette-t-il avant de foncer: » Serigne Mboup ne parvient pas toujours à distingo son entreprise privée et la gestion municipale et voilà le seul écueil. Aux élections locales, il m’avait signifié qu’il est un proche du Président de la République Macky Sall. Il a profité de la pluralité des listes dans la mouvance presidentielle pour gagner. Malheureusement, il a déçu après avoir obtenu le fromage. » Et l’ancien député libéral de lancer: » Je demande à Serigne Mboup d’être plus ouvert et tolérant envers tous les membres de l’équipe municipale et tous les travailleurs municipaux. Kaolack nous appartient. Cessons ces querelles de bas étage qui ne nous grandissent pas ».

