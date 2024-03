ELECTION PRÉSIDENTIELLE: Lat Diop débauche la fédération du Pds de Guédiawaye  

Partager Facebook

Le Pds est en eaux troubles. Des militants rejoignent des coalitions en vue de la présidentielle. C’est le cas hier à Guédiawaye où la Fédération départementale des libéraux a rejoint Amadou Ba, Grace à l’entremise de Lat Diop.

Les libéraux du département de Guédiawaye semblent avoir perdu patience. Ces derniers ont justement rejoint hier le camp d’Amadou BA pour soutenir sa candidature. Sous la houlette de Ndiogou Malick Dieng, le président et de la fédération départementale des Libéraux de Guédiawaye. Ce choix est motivé par « la vision d’Amadou Ba pour un Sénégal émergent. » «Choisir Amadou Ba n’est pas difficile car Amadou Ba est une continuité de Macky Sall. Des gens s’agitent certes mais les autres candidats ne font pas le poids devant ce dernier.

Des gens en doivent même pas diriger un pays. Ils ne peuvent même pas diriger un quartier. Alors vu le parcours d’Amadou BA, dans un contexte d’exploitation du pétrole et du gaz, l’idéal est de trouver des gens aux mains propres », a asséné le Président de la fédération. Selon lui, à travers son programme, il va réussir car rien qu’en faisant des efforts pour brancher Touba dans le Lac de Guier est un point positif pour voter pour A. Ba. « Avec cette osmose entre le Pds et la coalition Bby ; la victoire est déjà acquise au premier tour. J’appelle tous mes camarades libéraux à se joindre à nous pour un Sénégal sur les rampes du développement », a ajouté Ndiogou Malick Dieng. Les différentes sections ont pris part à la rencontre dont Médina Gounass, Wakhinane nimzatt, Golf sud, Ndiarem Limamoulaye et Sahm notaire.

Par ailleurs les femmes ont répondu à l’appel de Nd. Malick Dieng. Pour le représentant de la section de Wakhinane nimzatt, le choix est clair bien que les libéraux sont de la même famille. Si les militants du Pds de la fédération de Guédiawaye ont pu rejoindre les prairies beige-marrons, c’est grâce à Lat Diop ancien Ministre des Sports dans le gouvernement d’Amadou Ba. A l’en croire, des discussions ont eu lieu entre lui et Ndiogou Malick Dieng. « Nous avons discuté sachant que le Pds est un parti organisé. Vous avez décidé de soutenir la candidature d’Amadou Ba.

. C’est un choix de raison car sur les 18 candidats, aucun n’a la trempe de notre candidat. Vous venez de montrer l’exemple. L’heure est à la mobilisation car il ne nous reste que 48h avant la tenue du scrutin », a reconnu Lat Diop.

Et d’ajouter que « le Pds est comptable du bilan de Macky car ce dernier s’est basé sur un programme de Me Wade et ce qui est sûr c’est que vous n’allez pas laisser le pays entre les mains inexperte. Nous souhaitons la victoire mais que Karim et Amadou Ba soient comme du « mborok sow ». »

MOMAR CISSE