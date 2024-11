Elections législatives 2024: Amadou BA, Cherche t-il à ressusciter dans le champ politique ? 

Partager Facebook

Après un long moment de silence, les législatives du 17 novembre sont devenues son terrain de reconquête politique. Face aux escarmouches d’Ousmane Sonko, l’ancien Premier ministre révèle une combativité insoupçonnée.Que cherche l’ancien chef du gouvernement ? En tout cas, Amadou BA tente de s’imposer comme le véritable leader de l’opposition à travers ces élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Et ceci pourraient marquer sa rupture définitive avec l’ombre tutélaire de Macky Sall.

Le ton est donné dès le 21 octobre, quand Ousmane Sonko lance un défi inattendu à son prédécesseur à la primature : un débat public contradictoire. Contre toute attente, Amadou Ba accepte, non sans ironie : « Manifestement, j’ai vu juste en affirmant que M. Ousmane Sonko éprouve une nostalgie sans doute légitime de ma modeste personne. »

Bien que le débat n’ait finalement pas eu lieu car le CNRA y ayant mis son veto – cette séquence révèle, comme le rapporte Jeune Afrique (JA).

Amadou Ba, connu comme un homme réputé discret et mesuré montre désormais les crocs. Quand Sonko le traite de « voleur », il réplique en le qualifiant « d’éternel opposant lent et incompétent, ne faisant que du bavardage. » Et voilà que les Sénégalais découvrent un autre Amadou Ba, qui est plus libre et se met de plus en plus dans la peau du leader de l’opposition », se réjouit Oumar Sow, ancien conseiller présidentiel devenu cadre de la coalition Jamm Ak Njariñ, fait savoir nos confrères de Jeunes Afrique.

Selon notre source, ce changement s’explique par le fait qu’ Amadou Ba ait quitté l’Alliance pour la République (APR) et la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), emmenant avec lui le Parti socialiste et l’Alliance des forces de progrès. Mi-septembre, il lance son propre mouvement, « Nouvelle responsabilité », destiné à devenir un parti politique. « C’est quelqu’un qui n’a plus de contraintes. Il n’a plus les mains liées et peut maintenant tracer sa voie » laisse entendre la source .