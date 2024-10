Elections législatives 2024 : Démarrage officiel de la campagne électorale

Partager Facebook

C’est maintenant effective, c’est le démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées. Selon des informations , la campagne va se dérouler pendant trois semaines où plusieurs partis, coalitions et candidats indépendants seront en compétition pour gagner la confiance des électeurs.

Top départ pour 41 listes qui seront à la conquête des voix sénégalais. Sur ce, ils devront se mobiliser pour convaincre les électeurs de leur capacité à instaurer une Assemblée nationale proactive ou une nouvelle idéologie.

Juste retenir que ces élections constituent une étape importante, où chaque voix compte et où les citoyens auront l’occasion d’exprimer leurs attentes pour une gouvernance plus juste et plus inclusive. Récemment dans un entretien avec la presse , le président Bassirou Diomaye a lancé un message pour une campagne électorale responsable, évitant les clivages et les discours pouvant engendrer des violences.

Autre chose, la Direction Générale des Élections (DGE) a mis en place un calendrier strict afin d’assurer la transparence. La carte électorale a été publiée le 17 octobre 2024, et la campagne qui démarre ce dimanche 27 octobre se terminera le 15 novembre.

Les 165 sièges de l’Assemblée nationale restent inchangés, avec 97 députés représentant le territoire national et 15 pour la diaspora.