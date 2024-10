Élections Législatives 2024:  Lancement Officiel coalition « AND BEESAL SÉNÉGAL « 

Partager Facebook

Le 17 novembre 2024 approche à grands pas, et Dakar, la capitale sénégalaise, se prépare à accueillir un événement majeur : les élections législatives. Dans ce contexte politique dynamique, la coalition AND BEESAL SÉNÉGAL de Abdoulaye Sylla à officiellement lancé sa coalition ce 20 octobre 2024 , marquant le lancement de ces campagnes électorales.

Le Sénégal a toujours été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l’Ouest. Cependant, le climat politique actuel est marqué par des tensions, des réformes controversées et des attentes élevées de la part de la population. Les élections législatives de 2024 ne sont pas seulement une question de sièges au parlement, mais aussi un test de la stabilité démocratique du pays.

Le lancement officiel de la coalition AND BEESAL SÉNÉGAL de Abdoulaye Sylla s’est tenu à hôtel terrou-bi . Pour cette occasion, l’hôtel était décoré aux couleurs du partis politiques en lice, avec des banderoles et des affiches. L’ambiance était électrisante, avec des milliers de partisans rassemblés, créant une mer de visages souriants et déterminés. le président de la coalition AND BEESAL SÉNÉGAL, Abdoulaye Sylla a prononcé un discours passionné sur l’importance de ces élections : “ Je ne serai vous remercie pour votre présence massive mais aussi pour votre patience j’ai des pensées pieuses à nos disparus de la fleuve du Sénégal , à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, la population doit en élire d’autres députés, nous allons vers des élections décisifs où le Sénégal doit décider de son avenir, nous voulons une majorité pour donner le meilleur de nous même à notre jeunesse, bâtir notre pays, nous voulons une assemblée de rupture pour forger un nouvel Sénégal “ . Les principaux députés investis ont ensuite pris la parole. Chacun d’eux a présenté sa vision pour le pays, abordant des sujets cruciaux tels que l’éducation, la santé, l’emploi, et la lutte contre la corruption.

Les discours étaient ponctués d’applaudissements et de chants, témoignant de l’engagement des partisans. L’un des thèmes centraux était la création d’emplois. Les candidats ont mis l’accent sur la nécessité de diversifier l’économie sénégalaise et d’encourager les investissements dans les secteurs clés, tels que l’agriculture et le numérique. L’éducation et la santé ont également été au cœur des préoccupations. Les candidats ont promis d’améliorer l’accès à l’éducation de qualité et de renforcer les infrastructures de santé, particulièrement dans les zones rurales. La lutte contre la corruption a été un autre sujet brûlant. Les électeurs ont exprimé leur frustration face à la corruption endémique, et les candidats ont promis des réformes pour assainir le système politique. Le lancement officiel a suscité des réactions variées au sein du public. Les partisans étaient enjoués et enthousiastes.

La cérémonie de lancement officiel du 20 octobre 2024 a marqué le début d’une campagne électorale intense à Dakar. Alors que le pays se dirige vers les élections législatives du 17 novembre, l’engagement des citoyens et les promesses des candidats seront mis à l’épreuve. Dans un pays où l’espoir et la frustration coexistent, ces élections pourraient bien déterminer l’avenir politique du Sénégal selon la coalition AND BEESAL SÉNÉGAL de Abdoulaye Sylla .

Fatou Ba