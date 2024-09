Élections Législatives 2024: Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) compte s’allier avec l’Alliance pour la République (APR) 

Partager Facebook

En prélude des prochaines elections Législatives, des formations politiques sont prêt à se réunir pour former un bloc. Mais il faut noter qu’en tant que militant , Serigne Abo Mbacké Thiam et surtout en tant que citoyen, ne peux cautionner cette décision. Comment justifier une alliance avec un parti qui , au cours des dernières années, a déployé tant d’efforts pour fragiliser notre parti et limiter son influence à t’il laissé entendre.

On n’oublie pas les tentatives répétées de l’APR pour marginaliser le PDS, et on ne peux en aucun cas cautionner une démarche qui irait à l’encontre de tout ce pour quoi nous nous sommes battus selon l’APR.

Depuis son passage au pouvoir, l’APR n’a eu de cesse de marginaliser et persécuter le PDS, privant notre parti de ses droits, persécutant ses membres et chercha à étouffer toute opposition. Mon engagement au sein du PDS est guidé par des convictions profondes, bâties sur des valeurs de droiture et de constance. C’est une vision qui me pousse à défendre avec intégrité les principes qui nous sont chers et à rester fidèle aux aspirations de notre parti et de notre peuple. Jamais je ne renierai ces valeurs pour un quelconque compromis. Il est impératif de rester fidèle à nos idéaux et de ne pas céder aux sirènes d’une alliance qui irait à l’encontre de notre identité et de notre histoire. Loin d’être un acte de courage, cette alliance serait une renonciation à nos combats et à nos convictions les plus profondes a laissé entendre Serigne Abo Mbacké.

En ces moments, j’emprunterais cette citation de Imam Ali, je cite : « Si je savais que quelque chose m’était bénéfique, mais nuisible à ma communauté, je le rejetterais. » A cet effet, la cohérence, la raison et mes convictions profondes me dictent inéluctablement de dire non.

C’est pourquoi, je tiens à être clair : je ne serai jamais candidat aux législatives dans le cadre d’une alliance avec l’APR. Je continuerai à défendre les principes auxquels je crois, avec la même détermination et le même engagement qui ont toujours guidé mon action politique et mon engagement au sein du PDS.

Honorable député Serigne Abo Mbacke THIAM