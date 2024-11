Élections Legislatives: Alioune Sarr mobilise pour Pastef

Partager Facebook

L’ancien ministre du commerce a rencontré ses militants à la Medina sous la houlette de Babacar Guéye. Alioune Sarr qui vient de lancer son parti « Alliance pour le Sénégal » a invité à voter pour la liste PASTEF pour permettre au Président Diomaye Faye de dérouler son projet pour le pays.

Les militants de l’ancien ministre du commerce sont fin prêts pour donner une majorité confortable au Président Diomaye Faye à l’assemblée nationale. Babacar Guéye et ses camarades ont accueilli Alioune Sarr pour galvaniser les troupes. Selon le maire de Notto, venu à la rencontre de ses militants à la Médina, cette mobilisation entre dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, mais également de la massification de leur parti « l’Alliance pour le Sénégal ». « Notre parr est présent dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora. Il est important de préparer les militants pour ces élections législatives, mais également au-delà de ces élections, les prochaines élections locales », dit-il.

Et de poursuivre : »Un parti est créé pour la conquête du pouvoir, que ce soit le pouvoir local ou national. C’est l’objet de cette rencontre, que vous avez constaté, avec beaucoup de satisfaction ». » Nous voulons donner une large majorité au président Pastef. Nous sommes dans un tournois décisif et le Sénégal doit être à l’abri d’un blocage institutionnel, qui serait provoqué par une divergence entre l’exécutif et les législatifs. Nous le fondons également sur l’histoire politique du Sénégal. Depuis 1960, jamais un chef d’État n’a eu la minorité à l’assemblée nationale. Le jour où ça arrivera, on sera face à un blocage institutionnel. Il est évident que ce n’est pas l’intérêt du pays », dit-il.

Et d’ajouter : »Le pays a besoin de stabilité, de cohérence et de sécurité. Celui qui est élu le 24 mars dernier, qui peut présenter un bilan à l’issue des 5 ans, pour qu’il n’ait pas à dire qu’il a voulu faire la réforme parce qu’il n’a pas eu la majorité à l’assemblée nationale. Pour l’intérêt du Sénégal, au-delà des partis politiques, le Sénégal va pouvoir aller au-delà des élections du 17 novembre dernier. Nous considérons qu’il faut une majorité confortable au président de la République qui puisse engager les réformes ». De son avis, alignées à leur vision pour le Sénégal, les réformes en termes de santé, d’industrialisation, en termes de résilience agricole, toutes ces questions sont partagées également avec le président de la République. « C’est la raison pour laquelle, nous avons appelé nos camarades à une voix massive de la liste du 17 novembre », soutient-il.

Concernant les violences notées pour la campagne, l’Alliance pour le Sénégal exprime sa vive préoccupation face à cette situation. « Nous considérons que la violence n’a pas sa place dans un processus démocratique. Nous avons lancé un appel à la responsabilité et à la retenue. Étant convaincus que s’il y a une mise en péril de la stabilité et de la paix sociale, cela n’épargnera personne. Pour ceux qui sont à l’origine des violences sachent que une mise en péril de la stabilité du pays ne les épargnera pas », martèle-t-il.

Et de soutenir : »Nous avons lancé un appel à la responsabilité, à la retenue, pour que nous puissions aller dans ces élections, dans la transparence, dans l’inclusivité, mais également dans la paix ». Il invite les jeune à développer leur expertise et leur compétence.

Ngoya NDIAYE