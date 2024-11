Élections législatives anticipées: Amadou Ba reprend la route

Partager Facebook

Après une suspension de sa campagne électorale lundi dernier, la coalition Jamm Ak Njariñ renoue à nouveau avec les caravanes et les visites de proximité. La tête de liste nationale a fait hier l’étape de Fatick en passant notamment par le département de Foundiougne. A Karang où sa caravane a croisé celle d’Abdoulaye Sylla, il a été question d’évoquer la filière arachidière et le problème de l’émigration irrégulière mais aussi la rareté de l’eau potable.

Voulant observer une période de deuil suite au rappel à Dieu de l’ancien ministre des finances et du budget, la coalition Jamm Ak Njariñ dirigée par Amadou Ba avait décidé de suspendre ses activités.

La reprise n’a pu se faire qu’hier avec notamment la décision d’arrêter toute forme de sonorisation et/ou d’animation durant tout le trajet de Kaolack jusqu’à Karang en passant par Djilor, Passi, entre autres localités du département de Foundiougne.

Accueilli en grande pompe par Balla Dioum, le coordinateur de la coalition Jamm Ak Njariñ au niveau de cette commune de Karang, Amadou Ba laisse entendre que qui connaît Karang sait que c’est une commune d’hospitalité et un site frontalier qui est à cheval entre la Gambie et le Sénégal. Il va profiter de l’occasion d’ailleurs pour remercier les autorités gambiennes. Il ajoute : « Je vous demande de maintenir cette relation fraternelle qui nous lie avec la Gambie, le commerce y trouve son compte mais aussi le transport n’est pas en reste. (…) J’ai entendu le ministre de l’agriculture dire qu’ils ont pris une mesure interdisant l’exportation que je ne comprends pas du tout. On ne peut pas le faire sans nous dire le prix de l’arachide et c’est ce qui pose problème puisque cela doit être fixé d’abord avant de choisir à qui vendre. Si le prix est bon on n’a pas besoin de faire un arrêté. Que le Gouvernement prenne ses responsabilités et fixe le prix de l’arachide aux agriculteurs avant qu’il ne soit trop tard », dénonce-t-il.

Il poursuivra son discours en rappelant aussi que dans le bassin arachidier lorsqu’il y était de passage on l’avait dit qu’il n’y avait pas d’arachide et cela semble se confirmer alors que le Gouvernement n’en parle pas. En outre, Amadou Ba abordera également le phénomène de l’émigration qui n’épargne pas Foundiougne. « J’ai sauté l’étape de Foundiougne car on m’a informé qu’au moins six familles y sont endeuillées par ce phénomène. Et je sais que la campagne que nous menons ne rime pas avec le deuil. (…)

Aux jeunes je dis que votre avenir est ici au Sénégal et c’est Jamm Ak Njariñ qui vous guidera, le régime de actuel vous avez promis de régler vos problèmes en deux mois mais il est là depuis maintenant sept mois et le problème va crescendo », révèle la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ. Dans le même esprit, l’eau une denrée rare dans cette localité, sera vue par Amadou Ba comme quelque chose qui ne doit pas manquer aux populations où qu’elles soient dans le pays.

Mamadou SOW