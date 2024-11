Élections législatives anticipées: Le sobre conseil d’Amadou Ba au PM Sonko

Partager Facebook

Accueillie par une immense foule depuis l’entrée de la ville, la coalition Jamm Ak Njariñ a poursuivi sa campagne électorale hier à Sédhiou. L’occasion a été saisie par l’ancien premier ministre pour donner un conseil au chef du Gouvernement dans le cadre d’une stratégie qui relèverait le défi sur l’emploi des jeunes.

Les jeunes, surtout des jakartamen, les femmes et des responsables politiques locaux ont accueilli en grande pompe le leader de la Nouvelle Responsabilité à l’entrée de la ville. Saluant de passage le maire Abdoulaye Diop et la présidente du conseil départemental de Sédhiou madame Annette Seck tout en les enjoignant de rejoindre la coalition Jamm Ak Njariñ, du haut de son véhicule, Amadou Ba a axé son discours sur le problème de l’emploi des jeunes. Ainsi, demandant à ces derniers de bien vouloir s’adresser aux nouvelles autorités afin qu’elles leur trouvent du travail, Amadou Ba dira tout simplement au Premier ministre de prendre les documents laissés dans les tiroirs au niveau de la Primature et de les appliquer. « Quiconque regarde ces jeunes sait qu’ils inspirent de la pitié. Quiconque regarde ces femmes sait qu’elles inspirent de la pitié également. C’est pourquoi je vais dire au premier ministre que j’ai laissé ce qui doit bâtir Kolda et Sédhiou dans son tiroir. Il sait de quoi il s’agit, il sait combien ça coûte, il sait comment s’y prendre, il sait où trouver de l’argent, mais je ne sais pas s’il a lu ou pas. On a organisé un conseil présidentiel ici à Kolda durant ces trois ans et lors duquel on avait écrit ce qui permettrait de sortir le Sénégal des ténèbres », lance-t-il d’emblée devant l’hôtel de ville.

Et d’ajouter : « Le comble de tout c’est que ce sont les mêmes personnes qui ont rédigé leur vision 2050 qui avaient conceptualisé le document, c’est une même équipe et donc que le premier ministre le recopie tout simplement. C’est ce qu’il y’a de mieux à faire si on met de côté la politique », a dit Amadou Ba aux jeunes et femmes de Sédhiou.

Par ailleurs il a été question de rappeler que depuis 7 mois tous les projets sont à l’arrêt. Et enfin, la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ préconise une opposition qui n’est pas trop bavarde et de travailler dans la paix et la prospérité comme l’indique si bien le nom de sa coalition.

Mamadou SOW