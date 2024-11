Élections législatives anticipées: Pastef rafle tout à Tivaoune/Diack Sao 

Partager Facebook

Le parti au pouvoir a tout raflé dans la commune de Tivaoune/Diack Sao durant ces élections législatives anticipées. Dans le plus grand centre de la localité, le Pastef d’Ousmane Sonko est arrivé en tête dans les 26 bureaux de vote et la même tendance est constatée dans les autres centres.

À Tivaoune/Diack Sao, une commune située dans le département de Pikine, il n’y avait pas match entre le Pastef dirigé par Ousmane Sonko et les autres coalitions. En effet, le parti au pouvoir a largement remporté les élections dans cette localité en confirmant ses résultats obtenus durant l’élection présidentielle de mars 2024. Ainsi, dans le centre Alioune Gaye où il y a 26 bureaux de vote, le Pastef est arrivé en tête avec plus de 16500 voix, suivi de la coalition « Takku Wallu » qui avoisine les 1000 voix et la coalition « Sammu sa Kaddu » complète le podium avec près de 500 voix.

La même chose est notée à l’école Moustapha Khaly Ndiaye qui est le deuxième plus grand centre de la commune. Dans ce centre, le parti au pouvoir n’a laissé aucune chance à ses adversaires en raflant tous les 14 bureaux de vote. Il est, ainsi, arrivé en tête avec près de 2500 voix, suivi toujours par la coalition « Takku Wallu » qui obtient plus de 600 voix. Les coalitions « Sammu sa Kaddu » et « Jam ak Njarign » sont arrivées respectivement troisième et quatrième avec plus de 100 voix pour chacune.

Enfin, dans le troisième centre qui compte moin d’électeurs que les autres, Ousmane Sonko et les siens sont toujours en tête avec des écarts considérables. Ils ont eu dans ce centre plus de 1200 voix et sont suivis, comme dans les autres centres, par la coalition « Takku Wallu » qui occupe la deuxième place avec près de 300 voix. La coalition « Samm sa Kaddu » est arrivée troisième avec ses plus de 260 voix et la coalition « Jam ak Njarign » d’Amadou Ba occupe la quatrième place avec moins de 100 voix.

Pour rappel, le maire de la commune, Moussa Fall qui est membre de la coalition « Samm sa Kaddu » a perdu son centre bien qu’il s’était dit confiant en début de journée après avoir accompli son devoir citoyen. C’est tout le contraire de sa concurrente en l’occurrence Safiétou Malick Mbaye, investie sur la liste départementale du parti Pastef qui a gagné son centre de vote. À noter également que la même tendance est constatée un peu partout à Dakar voire dans tout le pays et la diaspora où le parti Pastef a largement dominé ses adversaires. D’ailleurs, des opposants tels que Barthélémy Dias, Bougane Gueye Dany ou encore Anta Babacar Ngom ont déjà reconnu leur défaite et adressé leurs félicitations au Pastef d’Ousmane Sonko qui obtiendra une majorité écrasante si les tendances se confirment.

El HADJI MODY DIOP