Elections législatives : Barthelemy Dias fait une déclaration qui fait peur « Avion dou naaw, auto dou daw, salaires yi douniou ko fay… » 

Invité par Maimouna Ndour Faye, Barthélémy DIAS n’a pas raté de faire le diagnostic sur l’évolution actuelle du pays. Également il est revenu sur les prochains elections législatives qui s’annoncent et prédit une paralysie du Pays en cas de victoire de l’opposition.

Barthélémy Dias vient d’annoncer le pire si leur camp gagne les élections législatives, c’est à dire c’est l’opposition obtient la majorité à l’assemblée.

Selon lui, en cas de victoire de l’opposition, on risque de voir une paralysie totale du pays dans tous les domaines. « D’accord si ne pouvons pas désigner un Premier ministre, nous serons majoritaires à l’Assemblée nationale. On va bloquer tous les budgets et les salaires ne seront pas payés, les avions et les voitures seront à l’arrêt. Vous n’avez pas de majorité, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir », a t-il laissé entendre.