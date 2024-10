Elections législatives : Boubacar Camara rejoint Pastef

Partager Facebook

C’est parti pour une collaboration «à long terme» entre le parti Tabax de Boubacar Camara et le Pastef. L’annonce a été faite, hier, par le premier nommé, lui-même, en présence de Birame Souleye Diop, Abass Fall, Ayib Daffé. «Il s’agit d’un accord avec un grand A, moralement robuste et politiquement cohérent, opportun et plein d’espoir pour la réalisation du Projet.

Rien n’est exclu pour la consolidation de cette entente de raison et de cœur entre deux partis frères qui ont cheminé, parfois ensemble, parfois séparément mais toujours dans la même direction pour un Sénégal souverain, juste et prospère, reconstruit de façon durable dans l’intérêt exclusif des populations», a, en effet, indiqué Boubacar Camara lors d’une rencontre avec la presse.

A en croire le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, «les deux partis fixeront les contours organisationnels de cet accord. En attendant, le cap est maintenu sur le parachèvement de l’alternance de rupture systémique à travers l’obtention d’une majorité parlementaire qualifiée, imposante, respectueuse et respecté».

D’ailleurs pour le Rendez-vous du 17 novembre prochain, Boubacar Camara a annoncé que son parti y sera avec les couleurs du Pastef. Une manière pour lui de «s’inscrire dans la dynamique visant à permettre au pouvoir politique en place de disposer des moyens institutionnels pour gouverner dans la vérité, la justice, la compétence et la transparence».

Boubacar Camara reste convaincue que «la convocation du 17 novembre prochain nous met devant un choix simple. Soit ouvrir définitivement la porte de la rupture systémique, une rupture pour un nouveau départ pour un Sénégal souverain, juste et prospère, construit par ses enfants et ouvert sur le monde dans la paix et la transparence, soit, aménager une fenêtre pour la continuité, une continuité de la gouvernance prédatrice et parasitaire qui a déjà dramatiquement gangréné notre pays avec les plaies que sont la pauvreté, l’ignorance, le chômage, l’insécurité et la maladie».

Et pour lui, «il est fondamental pour l’avenir de notre nation d’envoyer à l’Assemblée nationale une majorité de députés constituant un bloc homogène stable et soutenant le Projet dans l’intérêt du peuple souverain».