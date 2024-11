ÉLECTIONS LÉGISLATIVES: Dr Amadou Ndiaye mobilise pour Pastef

Partager Facebook

Le président du parti alliance des démocrates de la Nation (ADN) a tenu une mobilisation à Yoff avec ses militants pour accueillir Ousmane Sonko. Il invite à la non violence et de voter pour la liste Pastef pour les législatives.

Le directeur de l’hôpital Abass Ndao a fait une mobilisation pour soutenir la tête de liste de Pastef. Selon Amadou Ndiaye, son parti a décidé de participer aux élections en soutenant le parti au pouvoir. » Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu à 54% et il faut maintenant qu’on lui donne la majorité à l’Assemblée pour qu’il puisse vraiment changer les lois nécessaires en vue de planer des moyens structurels pour la construction du Sénégal de demain et la vision du Sénégal 2050 proposée », dit-il.

Et de poursuivre: » Personnellement, cela m’a séduit et même les électeurs. C’est la raison pour laquelle, on s’est engagé de soutenir Pastef ». Il rappelle qu’il a été leader du mouvement And dollen Marème Faye, Falad Macky, depuis 2011. « De 2011 à 2021, j’ai cheminé avec ce parti, avec mes moyens, jusqu’en 2021, où également j’ai été promu directeur du centre hôpitalier Abass Ndao non pas par obedience et appartenance politique, mais par demande sociale parce que les partenaires sociaux étaient en mouvement. On demandait une promotion interne et j’étais l’agent le plus en phase avec le personnel et le plus diplômé, d’autant plus que j’avais assuré l’intérim également de la direction. Donc ce qui a fallu, ma nomination, en tant que telle. Donc ils m’ont vu dans ce cas, après cette nomination, je suis venu vraiment sur le terrain », laisse-t-il entendre.

Il soutient que son parti avait décidé d’aller aux élections mais le délai a été court pour s’y apprêter. » Je partage les mêmes visions et croyances avec Pastef, c’est pourquoi je les soutiens, indique-t-il. Il regrette les scènes de violence et des propos injurieux lors de cette campagne. « Il faut éviter les disputes entre acteurs politiques. « Il faut juste maintenant d’aller concourir, de rechercher le suffrage des Sénégalais », préconise-t-il.

Ngoya NDIAYE