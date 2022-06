Élections législatives: Énième trahison de Amadou Ba

Lors des dernières élections locales lorsque nous avions dit Tout sauf l’ancien maire ,Amadou Ba nous avait avec lâcheté trahi en proposant ce dernier à son Excellence tout en cachant son jeu pour ensuite se taire et se terrer chez lui sans en informer personne ! Nous ne l’avions appris que récemment !Acte sournois et de lâcheté inqualifiable mais hélas Dieu est juste par sa grâce infinie nous avions eu ce que nous voulions et lui il a récolté au stade municipal les fruits de ses turpitudes et tapalé dignes d’un boulanger de tapa laka ! Pas d’engagement à géométrie variable! Allah n’aime guère la trahison d’où qu’elle vienne !

Aujourd’hui encore bis repetita il a encore trahi notre commune 2e sur la liste proportionnelle des législatives de BBY le sieur Ba figurant ou ,député intermédiaire cédera le poste de députation à un « Ndiambour » qui n’a rien à voir avec les parcelles et pourtant il aurait dû au moins exiger que ce poste échoit à un parcellois jeune ,sage, cadre ou femme qui qu’il soit pourvu seulement que ce poste de député reste à la commune dés lors qu’il n’a pas sa place à l’assemblée !

Mais aucun parcellois ne le remplacera pure égoïsme ! Il est toujours dans la logique du ma personne rek ou les miens ….mais rien pour les parcellois comme la Der qu’il avait filé à un jambour !En vérité il ne respecte même pas les parcellois or Mouno gnou Yakaar yaapgnou quelque que soit ta position sociale !

Conclusion la commune des Parcelles n’a aucun intérêt dans ces élections législatives sur la liste Bby par la seule et unique faute du coordonnateur toujours fantôme obsédé seulement par son retour aux affaires et sa carrière personnelle ! Je présente mes plates excuses à tous les membres du BBY avec qui nous n’avions pas les mêmes positions lors des élections locales dernières particulièrement aux membres de l’Anc en mon nom et au nom de toute l’APR nous n’avions aucune haine contre personne nous avions mené simplement un combat de principes il fallait le changement et l’espoir était placé en qui nous avions placé simplement l’espoir qu’il puisse avec l’appui de Son Excellence le Président Macky Sall faire émerger notre cher commune rien de plus et il nous a tous abusé ! Taisons nos rancœurs et autres querelles unissons nous au nom seulement de l’intérêt général que lui a encore trahi !