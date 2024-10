Elections Législatives/Keur Massar : La Jeunesse patriotique se fixe l’objectif de 62% à la coalition Pastef

Partager Facebook

Pour les besoins des prochaines élections législatives, la jeunesse patriotique du Sénégal (Jps) dans le département Keur Massar a décidé d’apporter sa partition pour l’obtention d’une majorité écrasante. Un souhait du premier ministre Ousmane Sonko aux élections législatives prochaines. Un engagement très important voire aussi un objectif pour certains responsables de la localité de Keur Massar a fait révélé Mamadou Lamine Diallo, coordinateur du Pastef à Keur Massar.

Vu l’ampleur et la portée des prochaines élections législatives, ces joutes présentent des enjeux énormes. C’est pourquoi, l’opposition s’est constituée en inter-coalitions pour disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale selon Mamadou Lamine Diallo du Pastef.

De son côté, le camp présidentiel est en train de mettre les bouchées doubles pour obtenir la majorité à l’assemblée. Sur ce, on observe une guerre sans merci à laquelle, les deux camps sont en train de se livrer. Selon lui, ces problèmes se nomment : inondations, étroitesse de la route des Niayes,

absence de tribunal départemental et de locaux adéquats pour le conseil départemental, déficit d’infrastructures sportives etc. « Nous allons rééditer l’exploit que Keur Massar avait fait lors de l’élection présidentielle passée » a ajouté Mamadou Lamine Diallo qui en a profité pour exprimer sa gratitude envers les nouvelles autorités qui

l’ont récemment nommé en même temps que d’autres jeunes responsables de la banlieue comme chargés de mission à la Présidence de la république. Il a invité tous les responsables du département à s’unité autour de l’objectif de gagner avec une majorité confortable au soir du 17 novembre 2024. Il a enfin exhorté les électeurs à aller retirer leurs cartes pour pouvoir voter massivement et infliger à « cette opposition incapable » une défaite cuisante. Face à cette situation, les jeunes patriotes de Keur Massar ont décidé de faire de ces élections législatives anticipées, leur propre affaire explique Mamadou Lamine DIALLO.

Autrement, le coordinateur de Keur Massar informe que tout le département s’organise actuellement non seulement pour remporter les cinq sièges qui sont en jeu dans le département de Keur Massar, mais aussi de marquer leur empreinte sur les résultats de la liste nationale de la coalition Pastef. A cet effet, il explique que lui en tant que coordonnateur et toute la coalition vont mettre les bouches doubles pour gagner le département de Keur Massar en obtenant le maximum de voix afin que toutes personnes investies puissent siéger à l’Assemblée nationale à la prochaine législature.

Juste rappeler que les personnes personnes investies au niveau du départements concernent Siradio Souaré, Ramatoulaye Ndom, ainsi que Marie Angélique à la 4ième la place du liste nationale. Toutefois, Lamine DIALLO avance que ces trois responsables ont le background qu’il faut pour représenter Keur Massar à l’hémicycle. « Je suis convaincu qu’une fois élus députés, ces trois investis pourront poser les problèmes du département au niveau de l’Assemblée nationale » a-t-il indiqué.