ÉLECTIONS LÉGISLATIVES: La liste « Farlu » promet de soutenir les femmes et les jeunes

La liste « Farlu » du département de Dakar a démarré sa campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Ladite liste dirigée par l’ancien ministre, maire de Louga, Moustapha Diop, sous la houlette de Mame Arame Mbengue dit « Arame Japale » a choisi d’entamer sa campagne avec les femmes des Parcelles à qui, elle promet de les soutenir une fois à l’hémicycle.

L’ouverture de la campagne électorale pour la liste Farlu à Dakar a démarré aux Parcelles Assainies. Investie sur la liste de Dakar, Mame Arame Mbengue promet de miser sur l’autonomie des femmes. » Notre leader Moustapha Diop a toujours soutenu les femmes à travers des financements. Nous avons commencé notre campagne aux parcelles Assainies. Nous misons sur l’autonomisation des femmes. C’est notre seule préoccupation et comptons les soutenir avec l’entrepreneuriat féminin. Car nous estimons que soutenir une femme c’est participer au développement du pays », laisse-t-elle entendre.

Et de poursuivre : »Ce sont elles qui gèrent actuellement les ménages. Si la femme a une autonomie, elle participe beaucoup au développement de sa famille et du pays. Notre liste est prête à les soutenir dans tous les secteurs à savoir le commerce, entre autres. Car si elle est appuyée en financement pour des activités génératrices de revenue, cela impacte sur l’économie. Elle est d’avis qu’actuellement, les jeunes sont fatigués et nourrissaient beaucoup d’espoir sur le nouveau régime. « Ils sont découragés et nous une fois à l’assemblée nationale, nous comptons beaucoup les soutenir. Nous n’allons pas tout simplement leur faire des promesses irréalisables mais du concret. Et cela passe d’abord sur leurs attentes », rassure-t-elle.

Et d’ajouter : »Nous pouvons bien avoir une Assemblée nationale de rupture car le Premier ministre l’a dit. Il ne s’agit de donner une majorité à l’hémicycle pour que le pouvoir ne puisse plus gouverner. Nous voulons une assemblée avec des députés responsables ». Elle indique que les députés doivent voter des lois pour l’intérêt du pays. « Nous ne voulons pas des députés d’un parti mais de vrais représentants du pays. C’est pourquoi notre leader a créé sa liste pour une assemblée nationale de rupture », tient-elle à préciser.