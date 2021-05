Elections Locales 2022: Opposition et pouvoir toujours à couteaux tirés

Après trois années de prorogation, les conseillers municipaux et départementaux vont finalement voir leurs mandats remis sur la table de la compétition électorale en janvier 2022 date prévue pour les élections locales.

C’est dire que c’est finalement la majorité qui a gagné le bras de fer sur la date des élections locales. L’opposition avait souhaité justement que la date retenue soit en 2021 et avait proposé le mois décembre. Mais, la majorité qui, dans un premier temps avait opté pour le mois de février, avait, sur proposition de la Société civile, décidé finalement de tabler sur le mois de janvier pour la tenue des élections locales.

Une sorte de compromis que l’opposition n’agrée pas car, selon elle, se faisant, il y aurait un risque que les législatives de juillet 2022 soient également reportées du fait du chevauchement possible des dates.

Finalement donc, Macky aurait tranché en faveur de la majorité. Mais, en réalité, il a choisi surtout la date de compromis, celle proposée par une partie de la société civile. Car, la date de la majorité était le mois de février 2022.

Ce qui est donc sûr, c’est qu’il n’y a pas de consensus ni sur la date ni les résultats du rapport provisoire d’audit. L’opposition et le pouvoir continuent à se crêper le chignon alors que, pendant ce temps, le dialogue politique se poursuit.

En clair, opposition et majorité risquent d’aller aux locales en désaccord sur le processus électoral avec toutes ses suspicions sur le fichier électoral.

Pourtant, le mieux est que les divergences soient assez vite surmontées afin que les élections puissent se tenir dans les meilleures conditions.

Avec pas moins de 552 communes, les partis, les mouvements politiques et les coalitions de partis auront beaucoup à faire d’ici quelques temps. S’il faut être représenté partout et investiture les élus dans les listes majoritaires et proportionnelles, c’est un sacré travail qui demande beaucoup d’investissements en termes financiers, humains et matériels.

Et comme la date est connue, personne ne commettra l’erreur de perdre du temps en conjectures.

Néanmoins, il faudra lever les équivoques, poser des préalables et aplanir les contradictions.

La meilleure façon d’y arriver, à notre sens est certes de poursuivre le dialogue mais surtout, de la part des autorités de l’Etat, de travailler à appliquer le maximum possible les recommandations contenues dans le dernier rapport d’audit.

Il nous semble, comme nous avons eu à l’écrire dans cette chronique, que l’essentiel des revendications de l’opposition sont prises en compte.

Il reste cependant le ‘’contentieux’’ de ce million et demi d’électeurs inscrits, selon le Fnr, dans des conditions ‘’suspectes’’. C’est-à-dire dans une période où la révision n’était pas ouverte ou avec leurs extraits de naissance.

Mais même pour ces cas, il semble que les experts chargés de l’audit aient bien vérifié que les extraits présentés ont été authentiques.

Quant aux préalables, certes le parrainage a été supprimé pour les locales, mais reste la question lancinante de la caution.

Il faut certes un filtre pour éviter ce qui s’est passé en 2014, mais le risque est également grand de tomber dans une forme de démocratie censitaire qui fait la part belle aux riches.

Il faudra, à notre sens, réduire la caution en des proportions acceptables pour éviter justement l’élimination de nombre de candidats dont l’élection serait pourtant bénéfique pour les populations.

Nous attendons également la matérialisation du souhait consensuel de l’élection du Maire au suffrage direct. Ce serait plus conforme à notre sociologie politique. Car, pour les populations, cela a toujours été le cas. Elles votent pour une tête de liste pensant ainsi élire directement leurs Maires.

En clair, il est souhaitable que tous les goulots d’étranglement soient surmontés afin d’aller à des locales apaisées gage de tranquillité pour les autres élections à venir.

Assane Samb