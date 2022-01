Elections locales : 3.149 listes en compétition

Le contrôle de 43 départements, 5 villes (Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) et 552 communes sera en jeu lors du scrutin du 23 janvier 202. 3149 listes (166 pour les départements, 44 pour les villes et 2939 pour les communes) seront en compétition pour décrocher le soutien des 6.613.962 Sénégalais qui sont attendus aux urnes. Quant à la population électorale, elle est répartie entre les 6639 bureaux de vote. Pour la première fois, le maire sera élu au suffrage universel direct.

