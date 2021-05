Elections locales à Mbacké: Un rude combat entre Gallo Ba et Abdou Mbacké Ndao en vue

La bataille pour la conquête prochaine de la mairie de Mbacké vient d’être officiellement lancée par le DG de la SOGIP, par ailleurs responsable apériste dans la commune de Mbacké. Lors d’une conférence religieuse dans ce mois béni de ramadan organisées par les femmes de l’Apr à Mbacké dont il était le parrain, hier dimanche à la place de la gare ferroviaire, Gallo Ba n’a pas craché son ambition de briguer une nouvelle fois les suffrages des Marckois pour la conquête de la mairie.

Galvanisé par la mobilisation débordante, il n’a pas manqué de lancer des pics à ses adversaires. ” Nous devons dés à présent, nous mobiliser en perspective des élections locales pour changer le visage de la commune de Mbacké. Et pour cela il faudra mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut” a t-il dit sous des applaudissements nourris.

C’est dire qu’on s’attend l’année prochaine à un “mortal combat” entre l’actuel maire et son principal adversaire qu’il avait battu en 2014. Au regard de la situation politique dans la commune de Mbacké, tout devrait se jouer entre Abdou Mbacké Ndao, Maire sortant et Gallo Ba. Les autres alliés serviront à les départager en février 2022. Cette conférence Ramadan a vu la participation de l’ensemble de la classe politique à Mbacké. Parmi eux Abdou Ahad Gaindé Fatma, Isma Dioum, Serigne Sidi Abdou Aziz, Moustapha Gueye DG Crous Bambey, Fatou Diane (PROMISE) et les élus comme Abdou Ahad Seck Sadaga, Fatou Néné Ndiaye. Du coté des religieux, Serigne Abdou Rafah Mbacké Fallilou était le chef de la délégation de la famille de Serigne Fallou Mbacké Khadimou Rassoul. Gana Messéré était le conférencier du jour.