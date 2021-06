Elections Locales: Marsassoum dit Oui à Dr Annette Seck Ndiaye

Très connu dans ses combats surtout pour le changement de paradigme pour améliorer l’accès à des médicaments essentiels de qualité pour nos populations, le Dr Annette Seck Ndiaye, directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement du Sénégal élargit maintenant ses actions vers le sociale surtout envers les femmes du Sud.

Après le forum sur la santé, organisé à Mpack pour tenter d’expliquer qu’il est important pour les populations de trouver des structures de santé équipées afin qu’elles puissent y trouver le minimum nécessaire pour leur prise en charge. La directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement du Sénégal se lance encore d’autres défis pour permettre à la population surtout les femmes de mieux s’épanouir. Cette fois-ci , Dr Annette Seck Ndiaye se lance dans le social en se fixant un nouveau objectif pour les femmes du Sud. En effet la dame s’engage désormais dans la lutte pour l’autonomisation et le développement des femmes en Casamance en mettant sur pied une association dénommée BALAFON.

Une association socio-économique qui a une cahier de charge bien rempli avec beaucoup d’activités dont on peut citer le renforcement du capital humain, la promotion du leadership féminin pour l’autonomisation progressive des femmes qui constitue l’Axe 1 du plan stratégique de ladite association.

“Pour mettre en œuvre tout ceci 20 femmes du GIE Signo Kano de Torankacounda de Marsassoum subissent actuellement une session de formation sur les Techniques de gestion financière et en entrepreneuriat. Une formation déroulée par les opérateurs de l’Office National pour la Formation Professionnelle ONFP” confirme t-elle.

A la sortie de cette formation, Dr Annette Seck Ndiaye informe qu’ainsi 400 femmes à Marsassoum pourront être formées sur plusieurs modules comme la gestion financière, la transformation des fruits et légumes, la transformation en céréales et produits halieutiques et en savonnerie.

“Enfin, après une bonne formation ces femmes seront accompagnées à disposer d’un financement pour booster leurs secteurs d’activités professionnelles. C’est seulement à ce prix qu’on pourrait améliorer les conditions de vie des femmes en leur donnant les possibilités de créer leurs propres entreprises.” déclare t-elle.

En tout cas, la directrice de la PNA a eu la surprise de recevoir une délégation des ressortissants de Manguir ce Samedi, et les ressortissants de Marsassoum à Dakar hier Mardi tous venus lui présenter leurs remerciements mais également de lui faire part de leurs souhaits qu’est de la porté à la tête de la Mairie au soir du 23 Janvier 2022.

Une visite qu’elle très bien apprécié.3 Je suis très heureuse de constater un dynamisme grandissant et un engagement sans réserve des femmes de ma tendre et chère commune de cœur” confie t-elle