Elections Locales: Abdoulaye Wade arme ses maires

Me Abdoulaye Wade prépare son armée de terrain en perspective des élections locales de janvier 2022. Après la mise en place d’une commission de préparation des élections locales, le Pape du Sopi a convoqué en séminaire tous les maires libéraux pour préparer ces échéances futures.

Le PDS affûte son arme de mobilisation massive en direction des élections locales prochaines, prévues le 23 janvier 2022. Après sa mise en place, la commission nationale de préparation des élections locales a reçu hier les maires libéraux élus sous la bannière du PDS lors des élections locales de 2014.

Ces derniers ont quitté plusieurs localités de l’intérieur du pays pour rallier Dakar afin de de subir un séminaire de formation pour préparer les Locales. Cette rencontre fait suite à deux jours d’échanges approfondis durant le week end dernier sur demande du secrétaire général national du parti conformément à la lettre de mission et à la feuille de route qui l’accompagne. « Nous avons eu des échanges très fructueux et nous nous sommes enrichis de l’expérience de nos maires et de nos élus de manière générale.

Leur apport dans la réflexion stratégique a été d’une grande qualité et cela peut aider le Parti à atteindre les objectifs stratégiques qui ont été fixés », a déclaré Tafsir Thioye. « Globalement, nous avons eu de très bonnes rencontres. A l’issue de nos travaux et réflexions, un rapport sera élaboré pour le frère secrétaire général national », a souligné porte- parole du Pds, à l’issue de la rencontre de la Commission nationale de préparation des élections locales avec les maires et élus du PDS à la Permanence nationale Omar Lamine Badji.

Aujourd’hui, le constat fait par l’écrasante majorité des Sénégalais est que PDS est la solution. L’espoir qu’il suscite est une réalité face au désespoir semé par le pouvoir depuis plusieurs années », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter : « de BSS à BBY, ce n’est que désolations, pillage des ressources, mauvaise gouvernance et désespoir qu’on constate au niveau des populations et dans toutes les localités du pays surtout contrôlées par les maires Benno.

Les sénégalais ont compris qu’elles ont été abusées. » C’est pourquoi, le Pds s’engage, dit-il, dès à présent, à reconquérir ses bastions, conserver ses acquis électoraux et maintenir son statut de parti leader au Sénégal. Selon Tafsir Thioye, le Pds cristallise aujourd’hui tous les espoirs. « Nous demandons justes au régime d’avoir l’amabilité et la noblesse et de s’armer de patriotisme afin d’organiser des léchions libres et transparentes. Les dirigeants actuels du pays le doivent aux Sénégalais », martèle-t-il.