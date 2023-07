Elections Présidentielle de 2024: Pr Daouda Ndiaye déclare sa candidature pour la succession de Macky SALL

Le président sénégalais Macky Sall a finalement annoncé lundi 3 juillet ne pas se présenter pour un troisième mandat. Une décision qui fait redescendre la tension à l’approche de l’élection de 2024, mais qui ouvre un horizon incertain à la fois pour le camp au pouvoir et pour l’opposition. Et les choses semblent s’ouvrir car les candidatures sortent de partout. En effet, il s’agit du Pr Daouda Ndiaye qui a décider de déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2024.

Aujourd’hui, beaucoup de défis nous attendent. Défis que nous devons relever ensemble, et c’est pourquoi, je voudrais déclarer ma candidature à l’élection présidentielle de 2024, a déclaré Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie et mycologie de l’hôpital Aristide le Dantec par ailleurs professeur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce jeudi. Ce dernier a manifesté son soutien à la nation sénégalaise suite aux incidents malheureux qui se sont déroulés dans le pays, et promet de par son programme construire un Sénégal exemplaire.

Il souligne en ce sens qu’il compte s’appuyer sur les réalisations des présidents qui se sont succédé de l’indépendance jusqu’à nos jours pour asseoir un programme de développement durable mais également de consolider les acquis démocratiques qui font du Sénégal une référence dans le monde. Par cette même occasion, il manifeste son satisfecit sur la décision du président Macky Sall de ne pas briguer une troisième candidature « je salue la récente décision prise par le Président de la République Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat ».

Macky Sall a en effet annoncé lundi 3 juillet, dans un discours très attendu, sa décision de ne pas briguer un troisième mandat comme président du pays. Ses déclarations ont créé la déception chez ses partisans, notamment au sein de son parti, l’Alliance pour la République. Mais elles ont fait redescendre la tension générale, qui avait atteint son apogée avec des manifestations meurtrières début juin.