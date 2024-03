Élections présidentielles 2024: Pourquoi le PDS en veut à Amadou Ba ? 

Partager Facebook

Le PDS en veut à Amadou Ba car il est considéré comme le principal artisan de l’échec de la participation de leur candidat Karim Wade.Maguette Sy mandataire de ce dernier a déclaré dans une interview publiée ce samedi par le journal L’AS : « nous demeurons persuadés que le candidat Amadou Ba a travaillé à l’élimination de notre candidat de la course à l’élection présidentielle de 2024 ».

M. Sy écarte cependant toute démarche revancharde : « il ne s’agit pas de vengeance. contre qui que ce soit, mais d’un combat pour une société juste; démocratique et pleinement développée Il se trouve que Amadou Ba s’est mis en travers de notre route et nous l’avons dégagé ».

Le PDS aurait soutenu Bassirou Diomaye Faye pour plusieurs raisons

M. Maguette Sy est avant revenu sur le soutien du PDS à Bassirou Diomaye Faye qui, « s’explique pour plusieurs raisons. D’abord, le désir de changement qui se confond à une mission de salut public, barrer la route au système de fraude planifié par le candidat du Benno, s’assurer d’une victoire dès le 1er tour, qui permette d’ accompagner la mise en œuvre de toute politique publique allant dans le sens du développement économique et social du Sénégal.

Mais également le retour à une justice au service des sénégalais et qui ne soit plus réduite à un instrument au service d’un groupe de politiciens pour combattre et éliminer des adversaires ».