Electricité: Le Sénégal et la Gambie paraphent un contrat de cession d’énergie

Le Directeur Général de Senelec Papa Mademba Bitèye et le Directeur Général de Nawec, société gambienne d’électricité, ont signé un contrat de cession d’énergie de 30MW. Un important investissement social et économique vient de se concrétiser entre les deux pays voisins.

Entre la Gambie et le Sénégal, c’est l’histoire de deux pays unis par les peuples et par les liens d’amitié, de fraternité et de familiarité. C’est le cas des chefs d’Etat Macky Sall et Adama Barrow qui entretiennent des relations fraternelles empreintes de cordialité. C’est ce qui est ressorti de la signature du contrat de cession d’énergie qui s’est déroulée en présence des autorités gambiennes et des membres du Comité de Direction de Senelec.

Le Directeur Général de NAWEC a rappelé les périodes sombres vécues par la Gambie à l’avènement du président Adama Barrow, avec des coupures intempestives d’électricité ayant occasionné des émeutes. À l’époque, rapporte Confidentiel Afrique la Gambie s’était tourné vers le Sénégal pour approvisionner la Gambie via Keur Ayib. Cela avait beaucoup soulagé les Gambiens puisque nous étions dans des difficultés.

A force de continuer les négociations, Senelec a encore accepté de fournir de l’électricité en passant par Karang. Il en est de même aujourd’hui avec la signature de ce contrat de cession d’énergie qui, dans le cadre des travaux d’interconnexion de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, va permettre d’alimenter la Gambie via Bassé.

Pour le Directeur General de Senelec Papa Mademba Bitèye, ce contrat de cession d’énergie permet d’injecter une puissance de 30 MW qui peut atteindre 50 MW en l’espace de 5 ans. Il a souligné que ce contrat de cession n’entre pas dans le cadre d’un business project, mais obéit à une logique éthique et de solidarité entre deux pays frères.

Pour rappel, dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie, Senelec et NAWEC avaient signé le 25 août 2017 un Contrat de Cession d’énergie électrique pour une puissance comprise entre 3MW et 10 MW d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction au niveau des postes HTA de 30 kV de Keur Ayib, Karang. La fourniture d’énergie de Senelec à NAWEC s’est renforcée depuis décembre 2021 avec la livraison d’énergie de Bassé à partir du poste HTA de Bantantinti alimenté depuis le poste HTB Tamba de l’OMVG.

En vue de l’achèvement des ouvrages 225 kV de l’OMVG Kaolack-Soma-Brikama, Senelec et NAWEC ont convenu d’un nouveau partenariat pour une cession d’énergie supplémentaire de 50 MW à partir des postes OMVG de Soma et de Brikama.

A l’issue des réunions qui se sont tenues à Dakar les 27 et 28 septembre 2021 puis à Banjul du 14 au 17 février 2022, les parties ont pu s’entendre sur les termes du Contrat.

MADA NDIAYE