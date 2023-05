Eligibilité de Sonko : la position tranchée de Madior

Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall renvoie la question de l’éligibilité ou non d’Ousmane Sonko à la justice. Pour lui, c’est à la justice de trancher cette question pour pouvoir en tirer toutes les conséquences.

« Cette question est importante. Et je pense que la justice va s’y pencher. Elle juge et rend un verdict. Alors, on attend que la justice prenne sa décision pour en tirer les conséquences », a indiqué Ismaëla Madior Fall, ce mardi, au sortir de l’évaluation de la situation des droits de l’homme au Sénégal avec la Commission africaine de droits de l’homme et des peuples(CADHP).

Sur un autre plan, Pr Ismaëla Madior Fall, droit dans ses bottes, a martelé qu’ « Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal. Ce qui se passe dans ce pays est qu’il y a des individus qui ne respectent pas la loi. Et je préviens les fouteurs de troubles, qu’ils seront sanctionnés à la hauteur de leurs actes. C’est ça la démocratie » a-t-il déclaré. Il veut dire qu’au Sénégal, on démocratise les emprisonnements ?