LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 19: Sadio Mane of Liverpool celebrates scoring his sides first goal with Jurgen Klopp, Manager of Liverpool during the Premier League match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield on August 19, 2017 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Eliminatoires Coupe d'Afrique 2022 : Jürgen Klopp veut bloquer Sadio Mané ! La trêve arrivant, les clubs anglais paniquent à l'idée de voir leurs joueurs mis en quarantaine à leur retour. À Liverpool, Jürgen Klopp compte carrément bloquer ses stars et les empêcher de rallier leur sélection nationale notamment Sadio Mané. Les internationaux devraient donc retrouver leur sélection. En Angleterre, pas mal les joueurs devraient aller jouer avec leur pays, sachant qu'ils devront très probablement observer un isolement et donc une quarantaine à leur retour. Selon le Daily Mail, l'entraîneur allemand des pensionnaires d'Anfield compte carrément bloquer ses stars et les empêcher d'évoluer avec leur pays pendant cette trêve. Ce serait le cas uniquement si les joueurs partis se voyaient obligés de s'isoler du reste de l'équipe pendant dix jours à leur retour sur le sol britannique.

