Eliminatoires de la Coupe d’Afrique 2024: Aliou CISSE dévoile sa liste

En conférence de presse du sélectionneur national, Aliou CISSE a publié la liste des Lions du Sénégal pour les deux matchs contre le Burkina et le Burundi, dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2024.

Le sélectionneur national Aliou CISSE fait ainsi part de la liste des joueurs qui vont disputer les deux premières journées. Le Sénégal va affronter tour à tour le Burkina Faso et le Burundi, respectivement les 6 et 9 septembre prochain.

Alors que son contrat est sur le point d’expirer, de nombreuses questions entourent l’avenir de Cissé à la tête des Lions de la Teranga. Cependant, loin de se laisser distraire par les spéculations, le technicien sénégalais a abordé la question avec une assurance. « Je suis toujours le sélectionneur. Le président de la Fédération a déjà communiqué à ce sujet, et nous attendons la suite, » a déclaré Cissé. Pour lui, la question du contrat est secondaire par rapport à sa mission. « Contrat ou pas, cela ne change rien à ma motivation d’amener cette équipe encore plus loin. Je n’avais pas de contrat lorsque j’étais entraîneur de l’équipe olympique, mais le Sénégal est mon pays, et ce n’est pas une histoire de contrat qui me lie ici, » a-t-il affirmé.

Aliou Cissé a également souligné la confiance qu’il entretient avec la Fédération sénégalaise de football et le comité exécutif : « J’ai la parole de mes dirigeants, leur soutien, ainsi que la confiance du comité exécutif. Pour moi, il n’y a aucun souci à ce niveau. Nous signerons le contrat quand il le faudra. »

La liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour les matchs contre le Burkina et le Burundi

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Ngor Faye (Stade Rennais), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (AS Monaco), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois)