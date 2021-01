Elle jette son bébé dévoré par des chiens

Le tribunal de Dakar a évoquée hier une affaire d’infanticide. Au banc des accusés, il y avait la nommée H. Sagna, une domestique. Il ressort des débats d’audience que la dame habitant à Rufisque a mis fin aux jours de nouveau-né. En effet, c’est avec beaucoup de tristesse et de regret que la mise en cause a raconté ce qui s’est passé ce jour-là. A l’en croire, elle était divorcée au moment des faits. Et, elle n’arrive toujours pas à expliquer pourquoi elle a commis cet infanticide. “J’ai su que j’étais enceinte 4 mois avant mon accouchement. Ainsi, ai-je décidé de le cacher parce que j’avais honte”, a-t-elle confié aux juges.

Après avoir accouché, elle a jeté l’enfant au cimetière Dangou de Rufisque. Le bébé sera dévoré par les chiens errants.

Le juge l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.