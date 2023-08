Émigration clandestine: ARCC invite l’État à une meilleure prise en charge des jeunes

L’Association des Résidents de Castors et Cités (ARCC) a suivi de très près les derniers développements nés de la crise politique au Sénégal. Le président Abdou Khadre Ndiaye lance un vibrant appel aux Sénégalais de tous bords, particulièrement les jeunes à cultiver la paix, gage d’une stabilité sociale durable. Selon lui, la médiation des guides religieux représente une solution de sortie de crise pour arriver à l’apaisement du climat socio-politique.

Dans le même sillage, il déplore ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le « voyage périlleux » de la jeunesse qui est la conséquence d’un désespoir accentuée par une absence de rêve africain. Notamment avec les chiffres de la mort enregistrés chez les jeunes candidats à l’émigration clandestine. Malgré les efforts des autorités Sénégalaises et celles des pays d’accueil, M. Ndiaye note avec regret que le drame migratoire persite.

Pour freiner cette prise de risques insensée, le president Abdou Khadre Ndiaye invite le gouvernement à mieux prendre en charge la frange jeune dans le cadre du programme « Xëyu Ndaw Yi », mais également, allouer plus de financements aux jeunes avec les opportunités qu’offre la Délégation de l’Entreprenariat Rapide (DER).

L’Association ARCC semble aussi très préoccupée par les risques d’inondations qui planent sur certaines localités de Dakar. Notamment au niveau du quartier Castors et des quartiers périphériques où le niveau des eaux pluviales mélangées aux eaux usées cause souvent de terribles désagréments aux riverains.

Au chapitre de la demande sociale, le président de l’Association ARCC a exprimé son indignation sur la flambée des prix des denrées de consommation et des légumes plus particulièrement l’oignon et la carotte. En effet, c’est comme si l’État a perdu tout contrôle sur le Commerce intérieur.

En guise d’exemple, Abdou Khadre Ndiaye a attiré l’attention sur le cas du marché Castors où les commerçants imposent des prix exorbitants qui impactent négativement sur le panier de la ménagère.