Emigration Clandestine : Avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, l’Espagne traque les réseaux criminels

L’Espagne, la Mauritanie et la Gambie ont signé un mémorandum d’entente axé sur la migration. Cet accord, qui intervient dans un contexte de flux migratoires sans précédent en Méditerranée, vise à établir un cadre de coopération structuré pour une gestion plus efficace des mouvements migratoires.

La migration irrégulière est devenue un casse-tête pour l’Union Européenne, l’Espagne en particulier. Un phénomène souvent associé à des réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic d’êtres humains, le blanchiment d’argent et le terrorisme. Cet accord signé entre l’Espagne, la Mauritanie et la Gambie vise à renforcer la coopération policière et judiciaire entre le royaume ibérique et les deux pays.

A travers ce pacte, les pays signataires vont s’atteler à démanteler ces réseaux criminels et assurer la sécurité de leurs citoyens respectifs. Au-delà de la gestion des flux migratoires, cet accord vise à stimuler le développement économique de la Mauritanie et de la Gambie. En favorisant une migration légale et ordonnée, il crée des opportunités d’emplois pour les Mauritaniens et les Gambiens, en plus de renforcer les échanges économiques entre le royaume et les deux pays.

Un aspect fondamental de cet accord réside dans la protection des droits fondamentaux des migrants. Cet accord s’inscrit dans le cadre plus large de la politique migratoire de l’Union Européenne. L’UE cherche à renforcer sa coopération avec les pays d’Afrique pour mieux gérer les flux migratoires et à développer des partenariats durables. Le même accord, signé entre l’Espagne, la Gambie et la Mauritanie sera paraphé entre le royaume ibérique et le Sénégal.

Crainte de refoulements illégaux

Seulement, les défenseurs des droits de l’Homme craignent que cet accord ne renforce les contrôles aux frontières et ne conduise à des refoulements illégaux. L’Espagne a déjà signé des accords similaires avec d’autres pays d’Afrique. C’est le cas du Maroc qui, assez souvent, n’hésite pas à jouer la carte migratoire pour mettre la pression sur le royaume ibérique.

Les côtes espagnoles sont régulièrement prises d’assaut par les candidats à l’émigration clandestine. Fuyant leurs pays respectifs pour, la plupart, des questions sécuritaires, ces personnes, hommes, femmes et enfants, voyagent dans des embarcations de fortune à la recherche d’un monde meilleur. Seulement, beaucoup d’entre eux prissent en mer.