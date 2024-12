Emigration Clandestine: Plus de 10 000 morts vers l’Espagne

Partager Facebook

Plus de 10 000 migrants sont morts en tentant de rejoindre l’Espagne par la mer cette année, selon un rapport publié jeudi par une association espagnole de défense des droits des migrants.

En moyenne, cela signifie que 30 migrants sont morts chaque jour cette année en tentant de rejoindre le pays par bateau, a déclaré Caminando Fronteras (Walking Borders). Le nombre total de décès a augmenté de 58 % par rapport à l’année dernière, ajoute le rapport.

Des dizaines de milliers de migrants ont quitté l’Afrique de l’Ouest en 2024 pour les îles Canaries, un archipel espagnol proche de la côte africaine qui sert de plus en plus de tremplin vers l’Europe continentale. Caminando Fronteras a déclaré que la plupart des 10 457 décès enregistrés jusqu’au 15 décembre ont eu lieu le long de cette traversée, la route dite de l’Atlantique, considérée comme l’une des plus dangereuses au monde.

L’organisation compile ses chiffres à partir des familles de migrants et des statistiques officielles des personnes secourues. Elle a inclus 1 538 enfants et 421 femmes parmi les morts. Avril et mai ont été les mois les plus meurtriers, selon le rapport. Caminando Fronteras a également noté une « forte augmentation » en 2024 du nombre de bateaux au départ de Mauritanie, qui est devenue selon elle le principal point de départ sur la route vers les îles Canaries.

En février, l’Espagne a promis une aide de 210 millions d’euros (environ 218 millions de dollars) à la Mauritanie pour l’aider à lutter contre les passeurs d’êtres humains et à empêcher les bateaux de partir.

Le ministère espagnol de l’Intérieur indique que plus de 57 700 migrants sont arrivés en Espagne par bateau jusqu’au 15 décembre de cette année, soit une augmentation d’environ 12 % par rapport à la même période l’année dernière. La grande majorité d’entre eux sont arrivés par la route de l’Atlantique.