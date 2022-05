Emilie sur son ex: « Mbaye Niang m’a salie et trompée »

Emilie Fiorelli revient sur sa relation passée avec MBaye Niang. Elle avoue à sa communauté qu’elle a été victime de plusieurs tromperies dans sa relation. Pour les curieux, ne bougez pas ! Insoelite consulté par Rewmi vous en dit plus, juste ci-dessous.

Pour vous rafraîchir la mémoire, on rappellera qu’en début de l’année actuelle, Emilie Fiorelli a annoncé son divorce de son mari et père de ses enfants : le footballeur M’Baye Niang. Une nouvelle qui a beaucoup peiné la communauté de l’influenceuse. Sachant que cette dernière a confié que c’était la décision à prendre. Par conséquent, elle se sentait plus heureuse après avoir pris ses distances avec l’attaquant français.

Sans pour autant dévoiler les raisons de cette décision radicale. Il se trouve, toutefois, que nous en savons un peu plus maintenant sur l’une des causes qui ont peut-être amené au divorce du couple. Vous êtes intéressé et vous voulez en savoir davantage ? Ça tombe bien ! On vous livre, dans ce nouveau numéro d’Insoelite, plus de détails à cet égard.

Tout n’a pas été toujours tout rose entre Emilie Fiorelli et M’Baye Niang

Les fans de la jeune maman savent principalement qu’Emilie est de nature très pudique en ce qui concerne sa vie privée. Et tout particulièrement sur sa vie de couple. C’est pourquoi vous pourrez être surpris que l’influenceuse ait dévoilé un détail aussi intime à propos de son ancienne relation avec le père de ses enfants.

En fait, c’est après avoir reçu de nombreux messages de la part de ses abonnés qui la mettaient à l’affût de tous les faits et gestes du footballeur que la mère de famille a éclaté. En effet, celle-ci a publié, ce dimanche 15 mai 2022, à l’issue d’une story Instagram, un gros coup de gueule contre ces personnes trop envahissantes à son goût.

Emilie Fiorelli vide son sac

« Svp veuillez ne plus m’informer des sorties nocturnes, des fréquentations ainsi que tout ce qui touche à la vie privée du père de mes enfants. Nous ne sommes plus ensemble. Nous nous respections actuellement pour le bien de nos enfants, le reste ne me regarde plus. Merci », a-t-on pu lire sur le réseau social de la principale intéressée.

Celle-ci ne s’est pas arrêtée là. Elle a indiqué également qu’elle a fait le choix d’afficher sa relation avec le papa de ses enfants. Ce qui lui a souvent porté préjudice dans certains moments, avoue-t-elle. « OUI j’ai été trompée et pas qu’une fois. OUI j’ai été salie, humiliée et bien plus que j’éviterai d’étaler ici, je n’en suis pas fière ! », rédige la candidate de « Mamans & célèbres » visiblement encore affectée par cette trahison.

Avant de poursuivre : « AUJOURD’HUI, j’ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l’on formait ! Alors STOP, arrêtez de venir me dire ce qu’il fait, même si cela me conforte dans mon choix, ça ne sert strictement à rien ! ». Elle précise pour conclure qu’elle s’estime heureuse aujourd’hui avec ses enfants, « alors tout est parfait ».