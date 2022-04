Emploi du temps des Sénégalais: 90% des femmes participent à des activités non rémunérées

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié l’enquête nationale sur l’emploi du temps au Sénégal. Cette enquête révèle que 90% des femmes participent à des activités non rémunérées contre 50% chez les hommes.

Pour la première fois au Sénégal, une enquête sur l’emploi du temps a été réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. L’objectif est d’identifier et de quantifier les types d’activités que les Sénégalais réalisent au quotidien. Sur 11 689 individus qui ont répondu au journal, 6748 sont des femmes et 4941 d’hommes, soit respectivement 57,7% et 42,3%. Dans l’ensemble, les répondants vivent essentiellement en milieu rural (67,7%). Comme pour l’ensemble, chez les hommes (63,4%), ainsi que chez les femmes (63,8%), les répondants vivent essentiellement en milieu rural. Dakar concentre 9,8% des répondants, soit respectivement 57,7% et 42,3% des répondants.

L’enquête indique que la manière dont les individus répartissent leur temps peut être révélatrice de leur niveau de bien-être et de participation aux activités économiques pourvoyeuses de valeur ajoutée. Il a été révélé que sur une journée de 24 heures presque tous les sénégalais participent aux activités non productives. Ils participent à des soins personnels et entretiens et 88% d’entre eux prennent part aux activités culturelles et annexes. Dans l’ensemble, 72% des sénégalais contribuent aux activités non rémunérées contre 40% qui participent aux activités non rémunérées. Les hommes participent aux activités rémunérées plus que les femmes avec un homme sur 2 (50%) et près d’une femme sur 3 (31%).

L’étude montre que 90% des femmes participent à des activités non rémunérées contre 50% pour les hommes. Le temps consacré aux activités rémunérées augmente avec le niveau de vie du ménage passant de 1,8 heure chez les individus vivant dans les ménages très pauvres à 3,7 heures chez leurs homologues des ménages riches. Cependant pour les activités non rémunérées, la tendance est inversée.

En effet, le temps consacré à ces activités passe de 6,2 heures chez les individus des ménages pauvres à 2,2 heures chez ceux des ménages très riches. Les sénégalais consacrent en moyenne 2,1 heures par jour aux activités domestiques et 16 minutes aux soins et garde des enfants. Les tâches ménagères sont exercées principalement par les femmes. En effet, estimé à 3,7 heures par jour, le temps moyen qu’elles y accordent est 8 fois plus élevé que celui des hommes, évalué à moins d’une demi-heure (27 minutes) par jour. Pour le temps accordé aux soins et garde des enfants, il est 9 fois plus important chez les (27 minutes) que chez les hommes.

NGOYA NDIAYE