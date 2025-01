Emploi et économie numérique : Le MEDS met le curseur sur l’intelligence artificielle

Partager Facebook

Placée sous le thème: « L’impact de l’intelligence artificielle sur l’employabilité des jeunes au Sénégal », la 24e édition du Forum du 1er Emploi a vécu dans une dynamique nationale, qui donne au MEDS, la couronne de patriotisme et à son Président, Mbagnick Diop le diadème de l’altruisme. Venus de toutes les régions du Sénégal, les milliers de jeunes présents avec les dossiers administratifs qui certifient leur formation professionnelle, ont joui d’un bel avantage, celui de disposer gratuitement d’outils appropriés pour intégrer le marché du travail. Et la massive ruée des jeunes vers le Forum du 1er Emploi est illustrative de la foi portée en cette tradition solidaire devenue une firme sociale si avantageuse pour la jeunesse sénégalaise. Et en cette cérémonie prévue pour deux jours, le MEDS s’est drapé d’un manteau de solidarité en indiquant gratuitement à des milliers de jeunes la voie à suivre pour disposer d’un emploi. Devant des milliers de jeunes en quête de leur Premier Emploi, le Président Mbagnick Diop a été vivement et longuement ovationné pour le discours solidaire et galvanisant qu’il a tenu à l’assistance. Silence religieux et applaudissements nourris ont saccadé ses propos pleins d’anecdotes instructrices et de langage de vérité.

Intelligence artificielle et employabilité des jeunes au Sénégal



Comme toutes les années, et ce depuis 24 ans, le Forum du premier emploi s’est ouvert, hier, avec une forte présence de la jeunesse. Ce Forum organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal constitue une opportunité pour les jeunes de décrocher leur premier emploi et de développer leurs capacités managériales.

À l’occasion de la 24e édition du Forum du premier emploi qui s’est ouvert, hier, le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), sous la présence de plusieurs autorités étatiques, a plaidé pour une intelligence artificielle inclusive et responsable tout en appelant à préparer la jeunesse sénégalaise aux métiers de demain.

Mbagnick Diop a axé son discours sur l’intelligence artificielle qui était le thème principal de cette 24e édition. Monsieur Diop a, d’emblée, exprimé les défis et opportunités liés à l’IA. En effet, le président du MEDS appelle à ne pas considérer cette révolution technologique comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de développement pour le Sénégal. Selon lui, l’intelligence artificielle peut participer à la productivité des entreprises, améliorer les services publics et surtout créer de nouveaux emplois. Dans la même veine, Mbagnick Diop considère l’IA comme un moyen pour transformer radicalement notre société et notre économie en redéfinissant les métiers et en bouleversant les chaînes de valeur.

Pour appuyer ses propos, Mbagnick Diop cite les récentes études qui ont démontré que près de 60% des métiers dans le monde pourraient être partiellement où totalement automatisés d’ici 2030. Conscient que le Sénégal ne pourra pas échapper à cette expansion mondiale de la révolution technologique, Mbagnick Diop plaide pour la préparation des jeunes aux métiers de demain. Pour ce faire, il insiste, en premier lieu, sur la nécessité de repenser les systèmes éducatifs et les formations professionnelles.

D’ici 5 ans, 60% des métiers seront concernés par l’automatisation

Pour lui, les écoles et universités du pays doivent intégrer les compétences numériques et technologiques dès les premiers cycles. Il ne s’agit pas uniquement, d’après lui, d’apprendre à coder, mais il faut développer des compétences transversales telles que la pensée critique, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes. En second lieu, Mbagnick Diop estime qu’il est temps pour ses collègues chefs d’entreprise d’investir davantage dans la formation continue et l’accompagnement des jeunes talents avec à la clé des stages, des alternances, des programmes de mentorat dans le but de faciliter la transition entre l’école et le monde professionnel. En troisième lieu, le président du mouvement des entreprises du Sénégal invite l’État à jouer son rôle en créant un cadre réglementaire et fiscal incitatif pour, dit-il, encourager l’innovation et favoriser l’émergence des startups technologiques.

Préparer la jeunesse sénégalaise aux métiers de demain

Toutefois, le Président du MEDS pense qu’il est « crucial » que cette transition technologique se fasse avec responsabilité et de façon inclusive. Il demande, dans ce sens, à encadrer le développement de l’intelligence artificielle au Sénégal de manière éthique et responsable afin d’éviter tout dérapage qui pourrait nuire à autrui. De la même manière, il invite les autorités à créer les conditions permettant aux femmes, aux jeunes du monde rural et aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier des opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Sur un autre registre, Mbagnick Diop s’est félicité des efforts du MEDS qui, selon lui, a eu la « lumineuse » idée de conceptualiser et de matérialiser le forum du premier emploi. Enfin, le président du mouvement des entreprises du Sénégal lance un appel à l’unité entre le pouvoir, le secteur privé et les écoles de formation.

Ensemble pour construire l’avenir



« J’en appelle à la synergie entre l’Etat, le secteur privé et les institutions de formation pour bâtir un écosystème dynamique où l’intelligence artificielle deviendra un levier de création d’emplois et de prospérité. Ensemble, relevons le défis et transformons le en opportunité », a-t-il conclu.