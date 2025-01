Employabilité dans le secteur moderne : ANSD découvre une baisse du nombre d’employés

Partager Facebook

Comme en 2023 où le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, était estimé à 333 321 salariés au premier trimestre contre 339 611 au trimestre correspondant de soit une baisse de 1,9%. Le nombre continu de baisser et atteindre 331 144 en 2024. Une situation qui interpelle le gouvernement afin de prendre des precautions afin de trouver des solutions immédiates.

Au troisième trimestre 2024, l’ANSD estime à 331 144 le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne, hors administration publique, contre 338 034 un an plus tôt. Cette baisse de 2,0% témoigne d’une légère contraction de l’emploi salarié dans ce secteur.

En revanche, les rémunérations globales connaissent une évolution positive, progressant de 8,0% sur la même période, pour atteindre 377,8 milliards de FCFA, contre 349,8 milliards de FCFA un an auparavant. En ce qui concerne les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé, une hausse modeste de 0,3% est observée sur la période sous revue. Cette situation est consécutive à la régression des effectifs dans la construction.

En revanche, ajoute l’Ansd, elle a été atténuée par l’augmentation des effectifs dans le commerce (+7,1%) et les services (+0,5%) en 2024 . La diminution du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie est liée à celle des effectifs dans la « production et distribution de gaz et d’électricité » (-8,9%), et d’eau (-7,7%) et dans les activités de fabrication (-6,7%).