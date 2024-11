Enfants en situation de vulnérabilité: l’ANPAS offre des ambulances et matériels médicaux à la DGPJS

L’Association Nationale de Promotion de l’Action Sociale (ANPAS) vient d’accomplir un geste d’une très haute portée sociale. Elle a offrant trois(3) ambulances médicalisées et un lot conséquent de matériels médicaux à la Direction Générale de la Protection Judiciaire et Sociale ( DGPJS).

Ces équipements vont contribuer à améliorer la prise en charge sanitaire des enfants suivis par la dite entité ( DGPJS) et ce, lors d’événements d’envergure tels que les grandes fêtes religieuses et autres célébrations où des situations d’urgence peuvent survenir.

La cérémonie de réception de ces dons s’est tenue mardi, dans les locaux de la Direction Générale de la Protection Judiciaire et Sociale (DGPJS). Elle a été présidée par Mme Aissé Gassama Tall, Directrice de ladite structure en présence de M.Samba Kane, Conseiller Technique du Ministre de la Justice.

Rappelons que la DGPJS est un service du ministère de la Justice chargée de la politique publique en matière de protection judiciaire et sociale des enfants victimes, des enfants en danger, des enfants témoins et des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans. Elle veille, surtout, à la rééducation, à la protection et à la réinsertion des enfants vulnérables.

Pour accomplir cette mission, la DGPJS qui dispose déjà de 48 services d’action éducative et de protection sociale en milieu ouvert (AEMO) ainsi que de 12 centres dont certains sont fermés et semi-fermés, a besoin de matériels techniques, médicaux, entre autres, pour poursuivre correctement sa mission.

Ses structures assurent une prise en charge psycho-sociale et éducative des enfants en situation de vulnérabilité en leur offrant des formations professionnelles pour les préparer à sortir de la précarité et contribuer positivement au développement du pays.

Au finish, Madame la Directrice Générale a précisé que l’État met à disposition les ressources nécessaires pour le fonctionnement de ces centres mais, n’empêche,les moyens se font souvent fois rares. C’est pourquoi, l’appui des partenaires financiers est crucial.

Le projet «Sunu Doom », soutenu par trois associations, à savoir, Alcobaleno, C.I.F.A et ANPAS, joue un rôle essentiel dans la prise en charge correcte de ses enfants.

La DGPJS continue aussi à travailler activement pour établir des partenariats avec les institutions publiques et privées. Elle appelle à la solidarité de toutes les bonnes volontés désireuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants vulnérables. Pour dire, elle reste ouverte à toute collaboration visant à assurer une prise en charge optimale de cette cible essentielle de notre société.

A en croire M. Samba Kane, Conseiller technique, représentant du ministre de la Justice, cet important lot de matériels remise par le vaillant partenaire ANPAS, vient ainsi en aide aux mineurs en situation de vulnérabilité afin qu’ils reçoivent des soins plus adéquats et plus rapides pendant que le personnel recevra une formation pratique aux premiers secours.

Ainsi, poursuit-il, toutes ces initiatives et interventions, contribueront sans nul doute, à relever les défis qui nous interpellent dans le vaste sentier de la protection de l’enfance.