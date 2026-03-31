Enseignement supérieur, crise sanitaire, dette publique : Les mises en garde du Forum civil

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Le Forum civil a publié, ce mardi 31 mars 2026, une déclaration dans laquelle il exprime ses préoccupations face aux perturbations observées dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, ainsi qu’au déficit de transparence dans la gestion des conventions et de la dette publique.

Dans ce communiqué, l’organisation de la société civile souligne que les sous-secteurs de l’enseignement supérieur public, de l’éducation nationale et de la santé connaissent des perturbations récurrentes, affectant la continuité et la qualité des services publics. Ces dysfonctionnements, qualifiés de cycliques, auraient des répercussions directes sur les usagers.

Elle met également en cause le manque de transparence entourant la renégociation de certaines conventions ainsi que la gestion de la dette publique.

Le Forum civil relève notamment que le Sénégal a mobilisé, en 2025, un montant de 650 millions d’euros auprès d’Africa Finance Corporation et de la First Abu Dhabi Bank, sans que les modalités détaillées de ces opérations n’aient été rendues publiques.

Face à ces constats, l’organisation appelle les autorités à privilégier le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les acteurs des secteurs concernés. Elle recommande également la publication d’informations complètes sur les conventions renégociées ainsi que sur les engagements liés à la dette publique.

Le Forum civil insiste enfin sur la nécessité de rendre public le rapport du cabinet Forvis Mazars relatif à la dette, estimant qu’un tel exercice de transparence constitue un préalable essentiel au renforcement de la gouvernance et de la recevabilité.

Crise éducatif, enseignement supérieur, crise sanitaire, le Forum civile plaide pour le dialogue

Le forum civil sort du silence face à la crise dans les secteurs de l’enseignement supérieur de l’éducation et de la santé avec des perturbations cycliques impactant négativement la continuité de ces services publics sensibles et essentiels pour le présent et l’avenir de toute la nation sénégalaise.

Une situation constitue selon le forum une atteinte grave aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit à l’éducation et le droit à la santé.

Il appelle à Privilégier la voie du dialogue et de la concertation avec l’ensemble des parties prenantes notamment les universités, les établissements publics de santé, les syndicats des secteurs de l’enseignement, de la santé et les représentants des apprenants pour garantir la qualité et la continuité de ces services publics sociaux sensibles.